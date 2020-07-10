В ГД одобрили проект об указании размера премии страховщика в договоре

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий страховые организации указывать размер страховой премии в договоре страхования. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 июля, сообщили РИА Новости в комитете.

Законопроект позволит гражданам получать полную информацию о стоимости страховой услуги по заключаемому договору страхования и адекватно оценивать риски ее возврата при досрочном расторжении договора. Он входит в пакет, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой и направленный на усиление контроля за деятельностью страховых и других финансовых организаций в целях защиты интересов граждан.

Комитет поддержал законопроект, но обратил внимание на необходимость его последующей доработки. Сейчас его редакция обязывает страховщика указывать в договоре размер доли страховой премии, предназначенной для покрытия затрат на осуществление страхования и включающей в том числе вознаграждение, выплачиваемое страховому агенту, страховому брокеру по такому договору.

Однако законом "Об организации страхового дела в РФ" уже предусмотрена обязанность страховщиков предоставлять страхователям по их требованиям информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту, страховому брокеру по обязательному страхованию. "В этой связи во избежание коллизии норм закона указанные положения подлежат согласованию", - отмечается в заключении комитета.