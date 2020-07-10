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В ГД одобрили проект об указании размера премии страховщика в договоре
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий страховые организации указывать... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:43
госдума рф
ирина яровая
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госдума рф, ирина яровая, общество

В ГД одобрили проект об указании размера премии страховщика в договоре

15:43 10.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий страховые организации указывать размер страховой премии в договоре страхования. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 июля, сообщили РИА Новости в комитете.
Законопроект позволит гражданам получать полную информацию о стоимости страховой услуги по заключаемому договору страхования и адекватно оценивать риски ее возврата при досрочном расторжении договора. Он входит в пакет, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой и направленный на усиление контроля за деятельностью страховых и других финансовых организаций в целях защиты интересов граждан.
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Комитет поддержал законопроект, но обратил внимание на необходимость его последующей доработки. Сейчас его редакция обязывает страховщика указывать в договоре размер доли страховой премии, предназначенной для покрытия затрат на осуществление страхования и включающей в том числе вознаграждение, выплачиваемое страховому агенту, страховому брокеру по такому договору.
Однако законом "Об организации страхового дела в РФ" уже предусмотрена обязанность страховщиков предоставлять страхователям по их требованиям информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту, страховому брокеру по обязательному страхованию. "В этой связи во избежание коллизии норм закона указанные положения подлежат согласованию", - отмечается в заключении комитета.
Правительство РФ также поддерживает законопроект, поскольку он "позволит гражданам принимать обоснованное решение при выборе страховщика, а также будет способствовать росту ответственности страховщиков за увеличение доли своих расходов в составе страховой премии".
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