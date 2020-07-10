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В Греции полицейский помешал коллегам арестовать анархиста
Греческий полицейский помешал арестовать участника беспорядков, напавшего на полицейских в Афинах, сообщил профсоюз служащих нацгвардии и полицейских... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:40
греция
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греция, афины, в мире

В Греции полицейский помешал коллегам арестовать анархиста

15:40 10.07.2020
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкУчастники акции в Афинах против запрета на проведние митингов
Участники акции в Афинах против запрета на проведние митингов
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Участники акции в Афинах против запрета на проведние митингов
АФИНЫ, 10 июл - РИА Новости. Греческий полицейский помешал арестовать участника беспорядков, напавшего на полицейских в Афинах, сообщил профсоюз служащих нацгвардии и полицейских. Информацию подтвердил министр общественного порядка Михалис Хрисохоидис.
В четверг вечером в центре Афин произошли беспорядки - около 200 человек в капюшонах, скрывающих лица, забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью, полиция ответила слезоточивым газом. Беспорядки возникли во время демонстрации против принятия закона о регулировании уличных собраний, они продолжались порядка 15 минут.
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Ранения получили шестеро полицейских, были арестованы девять участников беспорядков, задержаны 15 человек.
Среди получивших ранения - командир группы немедленного реагирования, он госпитализирован, сообщил профсоюз.
Профсоюз сообщил, что сотрудник полиции, находившийся не на службе, помешал аресту "человека в капюшоне", который напал на полицейского из группы немедленного реагирования.
По информации СМИ, будет проведено расследование в отношении вмешавшегося полицейского. Он является профсоюзным активистом оппозиционной партии СИРИЗА, в колонне которой и находились участники беспорядков, сообщают СМИ.
Министр общественного порядка в интервью радиостанции Skai подтвердил инцидент. "Таким полицейским не место в полиции", - сказал он.
Хрисохоидис сказал также, что несколько демонстраций прошли спокойно и без нарушения порядка. После того, как прошла колонна коммунистического профсоюза ПАМЕ из семи тысяч человек, выдвинулась еще колонна примерно из тысячи человек. Ее участники напали на полицейских, сообщил министр.
По сообщениям СМИ, в нападении участвовали порядка 150 человек.
В демонстрациях участвовали всего около 12 тысяч человек.
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