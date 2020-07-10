В Ингушетии депутата Белхороева задержали за растрату

"В рамках возбужденного уголовного дела задержан бывший управляющий регионального отделения Фонда социального страхования по Республики Ингушетия - депутат Народного собрания Республики Ингушетия Якуб Белхороев. Он подозревается в хищении путем присвоения и растраты денежных средств фонда в сумме свыше 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения. В ближайшее время с участием Белхороева будут проведены следственные действия, также ему предъявят обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.