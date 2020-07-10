https://ria.ru/20200710/1574176012.html
В Ингушетии депутата Белхороева задержали за растрату
В Ингушетии за растрату 17 миллионов рублей задержан депутат Якуб Белхороев, бывший глава регионального фонда социального страхования, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:40
2020-07-10T15:45
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
происшествия
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https://ria.ru/20200207/1564388719.html
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия