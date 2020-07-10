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В Ингушетии депутата Белхороева задержали за растрату
В Ингушетии за растрату 17 миллионов рублей задержан депутат Якуб Белхороев, бывший глава регионального фонда социального страхования, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:45
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
происшествия
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии депутата Белхороева задержали за растрату

15:40 10.07.2020 (обновлено: 15:45 10.07.2020)
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© Фото : Народное собрание Республики ИнгешетияЯкуб Белхороев
Якуб Белхороев
© Фото : Народное собрание Республики Ингешетия
Якуб Белхороев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Ингушетии за растрату 17 миллионов рублей задержан депутат Якуб Белхороев, бывший глава регионального фонда социального страхования, сообщается на сайте СК РФ.
"В рамках возбужденного уголовного дела задержан бывший управляющий регионального отделения Фонда социального страхования по Республики Ингушетия - депутат Народного собрания Республики Ингушетия Якуб Белхороев. Он подозревается в хищении путем присвоения и растраты денежных средств фонда в сумме свыше 17 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северной Осетии Юрий Емельянов
7 февраля, 12:10
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали за растрату
По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения. В ближайшее время с участием Белхороева будут проведены следственные действия, также ему предъявят обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.
РИА Новости
1311010
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика ИнгушетияПроисшествия
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