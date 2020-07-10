В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что до того времени пока "Крым не украинский", подавать туда воду нет "никакого морального права".
"Киевским властям пора перестать заниматься баламутством, делая вздорные сообщения. Они сами баламутят вопрос поставок воды и ждут нашей реакции", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, вопрос о поставках воды в Крым из Украины не стоит и не обсуждается.
"Не нужна нам вода от Украины. Не нужна", - подчеркнул вице-спикер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.