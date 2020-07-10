В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не нуждается в поставках днепровской воды из Украины и призвал киевские власти перестать заниматься "баламутством", выдвигая различные условия и оценки на этот счет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что до того времени пока "Крым не украинский", подавать туда воду нет "никакого морального права".

"Киевским властям пора перестать заниматься баламутством, делая вздорные сообщения. Они сами баламутят вопрос поставок воды и ждут нашей реакции", - сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, вопрос о поставках воды в Крым из Украины не стоит и не обсуждается.

"Не нужна нам вода от Украины. Не нужна", - подчеркнул вице-спикер.