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Без срока давности: в Москве открылась выставка о Нюрнбергском процессе
В Государственном центральном музее современной истории России 10 июля открылась выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности". Это первый в России... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T22:18
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российское историческое общество
сергей нарышкин
нюрнберг
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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российское историческое общество, сергей нарышкин, нюрнберг, общество

Без срока давности: в Москве открылась выставка о Нюрнбергском процессе

15:40 10.07.2020 (обновлено: 22:18 10.07.2020)
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© Анастасия КончаковскаяОткрытие выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Открытие выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Государственном центральном музее современной истории России 10 июля открылась выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности". Это первый в России масштабный проект, посвященный главному судебному процессу ХХ столетия. В экспозиции показаны уникальные экспонаты, большинство из которых демонстрируется впервые.
Личные вещи узников лагерей смерти и фашистских палачей, редкие документы, архивная кинохроника. На выставке представлено более тысячи экспонатов, за каждым из них — своя судьба и история. Экспозиция не просто рассказывает, но и показывает те события в Германии глазами непосредственных участников.

Исторические зарисовки через бинокль

Военный корреспондент газеты "Правда" советский художник-график Николай Жуков — один из тех, кто присутствовал на суде. В зале заседаний он сделал порядка четырех сотен рисунков. Часть зарисовок и портретов нацистов можно увидеть на выставке.
© Анастасия КончаковскаяСтарший научный сотрудник Государственного центрального музея современной истории России Федор Кукин рассказывает о рисунках Николая Жукова
Старший научный сотрудник Государственного центрального музея современной истории России Федор Кукин рассказывает о рисунках Николая Жукова
© Анастасия Кончаковская
Старший научный сотрудник Государственного центрального музея современной истории России Федор Кукин рассказывает о рисунках Николая Жукова
Николаю Жукову как представителю прессы было предоставлено место в первом ряду напротив скамьи подсудимых. Но обвиняемым не нравилось, что их зарисовывают, и они стали закрываться от художника. Тогда Жуков был вынужден пересесть на последний ряд и наблюдать за подсудимыми в бинокль. Поэтому для рисования у него оставалась свободной только одна рука.
Также в советской делегации прессы присутствовала знаменитая группа художников-графиков и живописцев — Кукрыниксы. Для выставки отобрано несколько их зарисовок подсудимых.
У Кукрыниксов работа на процессе тоже не обошлась без сложностей. В зале карикатуристам было не очень удобно. Они никак не могли найти подходящий ракурс и подобраться поближе к подсудимым. И тут художникам пришел на помощь случай.
Они познакомились с комендантом зала суда, который наткнулся на экземпляр газеты "Правда" с одной из их карикатур. Ему эта карикатура приглянулась, он разыскал авторов и сделал им предложение, от которого они не смогли отказаться. За автограф от художников комендант в виде исключения посадил их совсем рядом с судьями.
© Анастасия КончаковскаяРисунки художников-графиков и живописцев Кукрыниксов на выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Рисунки художников-графиков и живописцев Кукрыниксов на выставке Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
Рисунки художников-графиков и живописцев Кукрыниксов на выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
"Там представителям прессы сидеть не полагалось, но им в виде исключения он сделал такую поблажку, потому что ему очень понравилось их творчество", — рассказал Федор Кукин, старший научный сотрудник Государственного центрального музея современной истории России.

Первый в истории синхронный перевод

Среди множества экспонатов кураторы выделяют фотографию Евгения Гофмана, руководителя группы переводчиков-синхронистов. Примечательно, что до Нюрнберга синхронный перевод в современном виде не применялся. И в том числе благодаря группе Евгения Гофмана началась история мирового синхронного перевода.
Дополнительная сложность для переводчиков была в том, что в Нюрнберге во время процесса было задействовано четыре языка: русский, английский, французский и немецкий. Сами переводчики размещались в специальной будке прямо рядом со скамьей подсудимых.
© Анастасия КончаковскаяФотография Евгения Гофмана, руководителя группы переводчиков-синхронистов на Нюрнбергском процессе
Фотография Евгения Гофмана, руководителя группы переводчиков-синхронистов на Нюрнбергском процессе
© Анастасия Кончаковская
Фотография Евгения Гофмана, руководителя группы переводчиков-синхронистов на Нюрнбергском процессе
В целом дебютанты справлялись хорошо, хотя бывали и казусы. Например, во время одного из допросов Германа Геринга, он употребил немецкий аналог выражения о Троянском коне, и переводчица сразу не считала, что это метафора. На весь зал раздался ее растерянный голос: "Какая лошадь?"
Заседание даже ненадолго прервали, но потом общими усилиями поняли, о какой именно лошади идет речь.

Тревожный набат Нюрнберга

Открытие выставки посетил глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он отметил, что приговор Нюрнбергского трибунала вызвал огромную реакцию в мире и подавляющему большинству казалось, что нацизм уже никогда не сможет возродиться.
"Сегодня, к сожалению, мы видим, что это не так. И мы, к сожалению, можем говорить, что Нюрнбергский трибунал не был эпилогом, а был лишь таким тревожным набатом ко всем будущим поколениям. И мы все сегодня несем ответственность за то, чтобы это преступление нацизма, этой коричневой чумы, никогда не повторилось", — отметил Нарышкин.
© Анастасия КончаковскаяГлава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин (слева) на выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин (слева) на выставке Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
Глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин (слева) на выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Также он напомнил, что Нюрнбергский процесс называют главным судебным процессом XX века, а требования о публичности международного суда над нацистскими преступниками было инициативой советского руководства. Кроме того, еще в 1942 году Советский Союз стал первой страной, организовавшей показательные суды над нацистами за преступления против человечества.
Директор Музея современной истории России Ирина Великанова отметила, что во время пандемии проводилась видеотрансляция экскурсии по выставке и всего за несколько дней ее посмотрели 450 тысяч человек.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
14:40
Нарышкин рассказал, кто ответственен за недопущение преступлений нацизма
"Запрос на достоверность есть. И очень важно, что у нас есть возможность создавать такие просветительские проекты", — сказала Великанова.
С 10 июня экспозиция полностью открыта для гостей. C началом работы выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" Государственный центральный музей современной истории России впервые примет посетителей после введения ограничительных мер, вызванных пандемией. Планируется, что выставка продлится до 30 ноября.
© Анастасия КончаковскаяЭкспонат выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Экспонат выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
1 из 8
Экспонат выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяЭкспонаты выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Экспонаты выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
2 из 8
Экспонаты выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяПосетительница выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Посетительница выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
3 из 8
Посетительница выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяПосетитель выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Посетитель выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
4 из 8
Посетитель выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяЭкспонаты выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Экспонаты выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
5 из 8
Экспонаты выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяЭкспонат выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Экспонат выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
6 из 8
Экспонат выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяГлава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на выставке Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
7 из 8
Глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
© Анастасия КончаковскаяПосетители выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
Посетители выставки Нюрнбергский набат. Без срока давности в Государственном центральном музее современной истории России
8 из 8
Посетители выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
1 из 8
Экспонат выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
2 из 8
Экспонаты выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
3 из 8
Посетительница выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
4 из 8
Посетитель выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
5 из 8
Экспонаты выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
6 из 8
Экспонат выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
7 из 8
Глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на выставке "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
8 из 8
Посетители выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности" в Государственном центральном музее современной истории России
© Анастасия Кончаковская
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75 лет Великой ПобедыРоссийское историческое обществоСергей НарышкинНюрнбергОбщество
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