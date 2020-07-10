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В Челябинской области откроют торговые центры
Торговые центры в Челябинской области могут возобновить работу, тем не менее, режим повышенной готовности в регионе продлен до 26 июля, сообщает в пятницу... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей текслер, челябинская область, общество

В Челябинской области откроют торговые центры

15:36 10.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговый центр
Торговый центр
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Торговый центр. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Торговые центры в Челябинской области могут возобновить работу, тем не менее, режим повышенной готовности в регионе продлен до 26 июля, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация на Южном Урале позволяет снять ряд ограничений. Полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры", - говорится в сообщении.
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Помимо этого, органам ЗАГС теперь разрешено производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием не более 10 гостей.
Тем не менее, добавили в правительстве, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля.
Уточняется, что культурные, развлекательные и массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах пока остаются под запретом.
Также для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерЧелябинская областьОбщество
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