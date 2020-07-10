В Челябинской области откроют торговые центры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Торговые центры в Торговые центры в Челябинской области могут возобновить работу, тем не менее, режим повышенной готовности в регионе продлен до 26 июля, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация на Южном Урале позволяет снять ряд ограничений. Полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры", - говорится в сообщении.

Помимо этого, органам ЗАГС теперь разрешено производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием не более 10 гостей.

Тем не менее, добавили в правительстве, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля.

Уточняется, что культурные, развлекательные и массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах пока остаются под запретом.

Также для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции.