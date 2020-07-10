В АРПП поддержали инициативу по замене иностранного ПО в госструктурах

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" поддерживает инициативу правительства РФ по замене иностранного программного обеспечения (ПО) на российское в госорганах и госкомпаниях, рассказал РИА Новости исполнительный директор ассоциации Ренат Лашин.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своей презентации, показанной в ходе выступления на панельной дискуссии с участием IT-отрасли, указал, что госорганы и госкомпании до 2021 года должны согласовать планы замещения используемого иностранного ПО на отечественное.

"Президент и правительство представили стимулирующие меры поддержки для импортозамещения ПО, и появилась уверенность, что доля отечественного софта в госсекторе будет только расти. В текущей кризисной ситуации как никогда важно продолжать консолидированную политику импортозамещения и поддерживать отечественных разработчиков, оставляя тем самым деньги в стране и усиливая нашу экономику", - считает Лашин.

Он отметил, что у России есть достойные аналоги зарубежных продуктов и собственные передовые конкурентноспособные решения. "С 2016 года функционирует реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи, который активно расширяется и сегодня насчитывает порядка 7 тысяч решений. А в феврале текущего года под эгидой АРПП был создан и продолжает наполняться каталог совместимости отечественного ПО, который позволит заказчикам производить отбор из нескольких проверенных комбинаций различного ПО, выбирая наиболее подходящее сочетание для конкретной бизнес-задачи", - уточнил Лашин.

Он напомнил, что еще в 2015 году президент РФ Владимир Путин в рамках указа утвердил переход на использование отечественного софта к 2021 году. На тот момент первый вице-премьер РФ Антон Силуанов в 2018 году подписал директиву государственным компаниям сформировать планы перехода по увеличению доли используемого ими отечественного софта, чтобы к 2021 году больше половины ПО каждого класса было российского производства.