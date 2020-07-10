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Распространение нового коронавируса
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Собянин оценил угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время
Новой волны коронавируса в Москве в ближайшее время не ожидается, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:11
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время

15:29 10.07.2020 (обновлено: 16:11 10.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новой волны коронавируса в Москве в ближайшее время не ожидается, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Очень много разных прогнозов. <...> Одни говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы все-таки пики прошли", — сказал он.
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По словам мэра, у москвичей уже выработался коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью продолжать постепенно снимать ограничения.
Накануне Собянин также сообщил, что Москва уже преодолела основные проблемы, касающиеся распространения коронавируса, пандемия продолжает отступать. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице градоначальник объявил об отмене со следующей недели масочного режима на улицах. При этом использовать средства защиты в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах по-прежнему необходимо.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович также подчеркивала, что говорить о второй волне коронавируса не стоит. Она отметила, что в некоторых странах возникают очаги новых вспышек вируса, но их удается купировать. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, чисто технически, с точки зрения опыта и запасов, Россия готова не только ко второй, но и даже к третьей волне пандемии.
Всего за время эпидемии в России выявили около 713 тысяч случаев заболевания COVID-19, 11 017 человек умерли, более 489 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 228 тысяч — приходится на Москву. При этом более 163 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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554962437
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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