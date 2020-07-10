Собянин оценил угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время

"Очень много разных прогнозов. <...> Одни говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы все-таки пики прошли", — сказал он.

По словам мэра, у москвичей уже выработался коллективный иммунитет, который позволяет с уверенностью продолжать постепенно снимать ограничения.

Накануне Собянин также сообщил, что Москва уже преодолела основные проблемы, касающиеся распространения коронавируса, пандемия продолжает отступать. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице градоначальник объявил об отмене со следующей недели масочного режима на улицах. При этом использовать средства защиты в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и других общественных местах по-прежнему необходимо.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович также подчеркивала, что говорить о второй волне коронавируса не стоит. Она отметила, что в некоторых странах возникают очаги новых вспышек вируса, но их удается купировать. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, чисто технически, с точки зрения опыта и запасов, Россия готова не только ко второй, но и даже к третьей волне пандемии.

Всего за время эпидемии в России выявили около 713 тысяч случаев заболевания COVID-19, 11 017 человек умерли, более 489 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 228 тысяч — приходится на Москву. При этом более 163 тысяч пациентов уже поправились.