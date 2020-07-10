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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574175218.html
Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса
Москва уверенно двигается в сторону выхода из пандемии, хотя какие-то угрозы остаются, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, общество

Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса

15:28 10.07.2020 (обновлено: 15:37 10.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва уверенно двигается в сторону выхода из пандемии, хотя какие-то угрозы остаются, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Все эти дни, эти недели мы видим, как снижается заболеваемость... Мы уверенно двигаемся в сторону выхода из пандемии, хотя, конечно, какие-то определенные угрозы сохраняются", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
600001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинОбщество
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