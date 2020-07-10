В Люксембурге начнут штрафовать за неправильно выброшенные маски

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Люксембурга планируют ввести штрафы за неправильно выброшенные медицинские маски, Власти Люксембурга планируют ввести штрафы за неправильно выброшенные медицинские маски, сообщает Евро-Пульс.

Эксперты поясняют, что одноразовые маски сделаны из синтетических волокон, и их невозможно переработать, поэтому полагается выбрасывать в бак для неперерабатываемых бытовых отходов. Их, как правило, сжигают, в том числе для получения энергии.

Штраф коснется не только тех, кто выбросил маску мимо урны, но и тех, кто перепутал бак. Размер наказания будет зависеть от того, является ли нарушитель носителем коронавируса или нет. Точная сумма пока не называется. Новые правила вступят в силу до конца лета.