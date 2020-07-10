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В Люксембурге начнут штрафовать за неправильно выброшенные маски
Власти Люксембурга планируют ввести штрафы за неправильно выброшенные медицинские маски, сообщает Евро-Пульс. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:32
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, люксембург (государство)

В Люксембурге начнут штрафовать за неправильно выброшенные маски

15:32 10.07.2020
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© РИА Новости / Онучко ВикторЛюксембург
Люксембург
© РИА Новости / Онучко Виктор
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Власти Люксембурга планируют ввести штрафы за неправильно выброшенные медицинские маски, сообщает Евро-Пульс.
Эксперты поясняют, что одноразовые маски сделаны из синтетических волокон, и их невозможно переработать, поэтому полагается выбрасывать в бак для неперерабатываемых бытовых отходов. Их, как правило, сжигают, в том числе для получения энергии.
Штраф коснется не только тех, кто выбросил маску мимо урны, но и тех, кто перепутал бак. Размер наказания будет зависеть от того, является ли нарушитель носителем коронавируса или нет. Точная сумма пока не называется. Новые правила вступят в силу до конца лета.
По данным правительства Люксембурга, с конца марта только на одноразовые медицинские маски приходится 144 тонны дополнительных отходов. Это почти 0,1 процента всего мусора, который люксембуржцы выбрасывают за год.
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