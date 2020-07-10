Фургала доставили в столичное СИЗО "Лефортово"

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатора Хабаровского края Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , арестованного по делу об организации убийств бизнесменов, привезли в СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости.

Виновным себя Фургал не признает – по мнению его адвокатов, в деле "доказательств нет".

Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.