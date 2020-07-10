Фургала доставили в столичное СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств бизнесменов, привезли в СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости.
До него в "Лефортово" побывали несколько глав регионов: Александр Хорошавин (Сахалин), Никита Белых (Кировская область), Вячеслав Гайзер (Коми), Леонид Маркелов (Марий Эл). Трое из них получили сроки (Хорошавин - 13 лет за взятки; Гайзер - 11 лет за хищения; Белых - 8 лет за взятку), Маркелова же судят за взятку.
Виновным себя Фургал не признает – по мнению его адвокатов, в деле "доказательств нет".
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.