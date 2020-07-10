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Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17
Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека "за ее роль" в крушении MH17, заявили в правительстве страны. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:54
россия
mh17. расследование
европейский суд по правам человека
нидерланды
в мире
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помним - как раз в феврале-марте Крым отжали... еще луноликий говорил что-то там о военторге. есть такое понятие "реноме" - вот тогда-то по нему был нанесен сокрушительный удар.
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В перспективе еще один проигранный суд для нас
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россия, mh17. расследование, европейский суд по правам человека, нидерланды, в мире

Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17

15:26 10.07.2020 (обновлено: 16:54 10.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека "за ее роль" в крушении MH17, заявили в правительстве страны.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
22 июня, 18:41Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему участие РФ придаст следствию по MH17 больший весЮрист из Нидерландов заявила об отсутствии юридических препятствий для участия России в расследовании катастрофы рейса MH17. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik оценил это высказывание.
Расследование вела Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
При этом, как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, ССГ проигнорировала переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Хотя в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
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РоссияMH17. РасследованиеЕвропейский суд по правам человекаНидерландыВ мире
Популярные комментарии
помним - как раз в феврале-марте Крым отжали... еще луноликий говорил что-то там о военторге. есть такое понятие "реноме" - вот тогда-то по нему был нанесен сокрушительный удар.
10 июля, 17:16
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
668000014
В перспективе еще один проигранный суд для нас
10 июля, 17:14
Vladimir Babaev
651000010
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