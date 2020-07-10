Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за крушения MH17

Эксперт объяснил, почему участие РФ придаст следствию по MH17 больший вес Юрист из Нидерландов заявила об отсутствии юридических препятствий для участия России в расследовании катастрофы рейса MH17. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik оценил это высказывание.