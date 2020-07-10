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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200710/1574174805.html
В Конституцию Крыма могут внести изменения
Республиканские законы будут приведены в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию РФ, изменения могут затронуть в том числе и конституцию Крыма,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:23
голосование по поправкам в конституцию
россия
ефим фикс
конституция рф
республика крым
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, ефим фикс, конституция рф, республика крым, политика

В Конституцию Крыма могут внести изменения

15:23 10.07.2020
2696
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Республиканские законы будут приведены в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию РФ, изменения могут затронуть в том числе и конституцию Крыма, сообщил первый-вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Специальная рабочая группа создается. В нее войдут специалисты по конституционному праву и государственному строительству, ученые, эксперты. Ее цель - приведение в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством наших субъектовых законов. Пока мы увидели 43 потенциальные поправки, но по факту их может быть больше или меньше", - сказал РИА Новости Фикс.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:01Голосование по поправкам в Конституцию
Путин отметил важность слаженной работы регионов по реализации поправок
В то же время вице-спикер не исключил, что изменения могут коснуться и Конституции Крыма.
"Пока по Конституции Республики Крыма вопрос не стоит, но, по всей видимости, придется вносить изменения, но пока это не горит", - подчеркнул Фикс.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЕфим ФиксКонституция РФРеспублика КрымПолитика
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