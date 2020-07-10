В Конституцию Крыма могут внести изменения

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Республиканские законы будут приведены в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию РФ, изменения могут затронуть в том числе и конституцию Крыма, сообщил первый-вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Специальная рабочая группа создается. В нее войдут специалисты по конституционному праву и государственному строительству, ученые, эксперты. Ее цель - приведение в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством наших субъектовых законов. Пока мы увидели 43 потенциальные поправки, но по факту их может быть больше или меньше", - сказал РИА Новости Фикс.
В то же время вице-спикер не исключил, что изменения могут коснуться и Конституции Крыма.
"Пока по Конституции Республики Крыма вопрос не стоит, но, по всей видимости, придется вносить изменения, но пока это не горит", - подчеркнул Фикс.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.