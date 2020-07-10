ЦБ получил 26 заявок по реестру операторов инвестиционных платформ

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Банк России получил документы на включение в реестр операторов инвестиционных платформ от 26 организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

В четверг Госдума приняла во втором и третьем чтении два закона о финансовых маркетплейсах: базовый закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" и закон спутник, в котором указано, что до 1 июля 2021 года, продлевается срок вхождения операторов инвестиционных (краудфандинговых) платформ в реестр ЦБ

"Банком России определено, что на 9 июля 2020 года есть 34 организации, деятельность которых подпадает либо может подпадать под требования Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ. Из них 26 организаций уже подали документы на включение в реестр операторов инвестиционных платформ", - рассказали в пресс-службе.

По результатам рассмотрения указанных документов Банком России 4 оператора инвестиционных платформ включены в реестр операторов инвестиционных платформ; в отношении 7 заявителей принято решение об отказе во включении сведений в реестр операторов инвестиционных платформ (2 заявителя впоследствии направили документы повторно). Документы 17 заявителей, включая подавших документы повторно, находятся на рассмотрении, также уточнили в пресс-службе регулятора.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 2 августа 2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ…" осуществление деятельности по организации привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ после 1 января 2020 года дня допускается лицами, сведения о которых включены в реестр операторов инвестиционных платформ.