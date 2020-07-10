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ЦБ получил 26 заявок по реестру операторов инвестиционных платформ
Банк России получил документы на включение в реестр операторов инвестиционных платформ от 26 организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:23
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РИА Новости
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353
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госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ получил 26 заявок по реестру операторов инвестиционных платформ

15:23 10.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Банк России получил документы на включение в реестр операторов инвестиционных платформ от 26 организаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
В четверг Госдума приняла во втором и третьем чтении два закона о финансовых маркетплейсах: базовый закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" и закон спутник, в котором указано, что до 1 июля 2021 года, продлевается срок вхождения операторов инвестиционных (краудфандинговых) платформ в реестр ЦБ.
"Банком России определено, что на 9 июля 2020 года есть 34 организации, деятельность которых подпадает либо может подпадать под требования Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ. Из них 26 организаций уже подали документы на включение в реестр операторов инвестиционных платформ", - рассказали в пресс-службе.
По результатам рассмотрения указанных документов Банком России 4 оператора инвестиционных платформ включены в реестр операторов инвестиционных платформ; в отношении 7 заявителей принято решение об отказе во включении сведений в реестр операторов инвестиционных платформ (2 заявителя впоследствии направили документы повторно). Документы 17 заявителей, включая подавших документы повторно, находятся на рассмотрении, также уточнили в пресс-службе регулятора.
Здание Центрального банка РФ в Москве
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В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 2 августа 2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ…" осуществление деятельности по организации привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ после 1 января 2020 года дня допускается лицами, сведения о которых включены в реестр операторов инвестиционных платформ.
При этом указанное требование до 1 июля 2020 года не распространялось на организации, осуществлявшие указанную деятельность на 1 января 2020 года. Законом предусматривался переходный период, в соответствии с которым такие организации обязаны были привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона до 1 июля 2020 года. Таким образом, с 1 июля 2020 года осуществлять деятельность по организации привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ могут только лица, включенные в реестр.
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Госдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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