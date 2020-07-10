https://ria.ru/20200710/1574174583.html
На Кубани уничтожили девять боеприпасов времен ВОВ
Взрывотехники уничтожили десять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженные жителями Анапы и Крымска в Краснодарском крае, сообщает ГУ... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:22
2020-07-10T15:22
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
крымск
анапа
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155859/81/1558598147_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2ddc0eb5a318c44e64960da953c6f15f.jpg
https://ria.ru/20200522/1571843287.html
крымск
анапа
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155859/81/1558598147_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2ddc0eb5a318c44e64960da953c6f15f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155859/81/1558598147_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_4c0998ec4baf81e56df9c8aabb262d88.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155859/81/1558598147_893:0:2941:2048_1400x0_80_0_0_65f8c7dc279f8bbc9e12024cd3d285ff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, крымск, анапа, краснодарский край, общество