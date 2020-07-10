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На Кубани уничтожили девять боеприпасов времен ВОВ
Взрывотехники уничтожили ​ десять боеприпасов времен Вели­кой Отечественной войны, обнаруженные жителями Анапы и Крымска в Краснодарском крае, сообщает ГУ... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:22
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
крымск
анапа
краснодарский край
общество
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, крымск, анапа, краснодарский край, общество

На Кубани уничтожили девять боеприпасов времен ВОВ

15:22 10.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПроцесс разминирования
Процесс разминирования
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СОЧИ, 10 июл - РИА Новости. Взрывотехники уничтожили ​ десять боеприпасов времен Вели­кой Отечественной войны, обнаруженные жителями Анапы и Крымска в Краснодарском крае, сообщает ГУ Росгвардии региона.
Отмечается, что за сутки в региональное подразделение Росгвардии по­ступили три сообщения о том, что в двух городах региона найдены предметы, конструктивно схожие с бое­припасами.
"Взрывотехники ОМОН обследовали их и установили, что в Анапе был найден 122-мм артиллерийский снаряд, а в Крымске - разнокалиберные минометные мины и граната Ф-1. Все боеприпасы со следами коррозии относятся к периоду боевых действий на территории Кубани в годы войны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после проведенной идентификации специалисты ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю транспортировали боеприпасы в карьер, где они были уничтожены.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииКрымскАнапаКраснодарский крайОбщество
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