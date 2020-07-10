На Кубани уничтожили девять боеприпасов времен ВОВ

"Взрывотехники ОМОН обследовали их и установили, что в Анапе был найден 122-мм артиллерийский снаряд, а в Крымске - разнокалиберные минометные мины и граната Ф-1. Все боеприпасы со следами коррозии относятся к периоду боевых действий на территории Кубани в годы войны", - говорится в сообщении.