Россия передала Гвинее аппараты ИВЛ и тест-системы для борьбы с COVID-19

"Десятого июля специальным рейсом Минобороны России в Гвинейскую Республику был доставлен гуманитарный груз в целях содействия укреплению национального потенциала этой западноафриканской страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, расходные материалы для диагностики и лечения заболевания, отечественные тест-системы и реагенты для проведения исследований на COVID-19", - говорится в сообщении министерства.