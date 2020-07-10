Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574174216.html
Россия передала Гвинее аппараты ИВЛ и тест-системы для борьбы с COVID-19
Россия передала Гвинейской Республике аппараты ИВЛ и тест-системы в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:14
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
русал
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сьерра-леоне
гвинея
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1400x0_80_0_0_b53f4fb86ee2196bcb2388f924d57ed8.jpg
россия
сьерра-леоне
гвинея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1400x0_80_0_0_b53f4fb86ee2196bcb2388f924d57ed8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_260:0:2991:2048_1400x0_80_0_0_f0e89182fa91f6ed63bcd147fe6f9d3c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_629:0:2677:2048_1400x0_80_0_0_c37484ad433424337a15c4a7cf2172a8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, русал, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сьерра-леоне, гвинея, в мире

Россия передала Гвинее аппараты ИВЛ и тест-системы для борьбы с COVID-19

15:14 10.07.2020
202
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Россия передала Гвинейской Республике аппараты ИВЛ и тест-системы в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил МИД РФ.
"Десятого июля специальным рейсом Минобороны России в Гвинейскую Республику был доставлен гуманитарный груз в целях содействия укреплению национального потенциала этой западноафриканской страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, расходные материалы для диагностики и лечения заболевания, отечественные тест-системы и реагенты для проведения исследований на COVID-19", - говорится в сообщении министерства.
Гуманитарная помощь оказана на безвозмездной основе по линии ОК РУСАЛ и Роспотребнадзора, часть оборудования будет использована для дооснащения Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии в городе Киндия и инфекционного отделения госпиталя в городе Фрия, открытых при участии ОК РУСАЛ.
"Обратным рейсом будет обеспечена транспортировка из Гвинеи и Сьерра-Леоне российских граждан, желающих возвратиться на Родину", - отмечается в сообщении МИД.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
930004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоРусалМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сьерра-ЛеонеГвинеяВ мире
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Защита предполагает, что Фургала отправят в СИЗО "Лефортово"
Центр обслуживания YOTA
Работу сервисов Yota восстановили после сбоя
Процесс разминирования
На Кубани уничтожили девять боеприпасов времен ВОВ
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
СМИ: немецкие эксперты сочли Telegram "платформой для экстремистов"
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир, которые производятся на предприятии группы компаний ХимРар
В "Химрар" прокомментировали результаты тестов "Фавипиравира" в Японии
Кадры отъезда машины с Сергеем Фургалом от здания Басманного суда
Фургала доставили в столичное СИЗО "Лефортово"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса
Люксембург
В Люксембурге начнут штрафовать за неправильно выброшенные маски
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе
В Конституцию Крыма могут внести изменения
Совместные учения России и Армении
Армения продолжит военное сотрудничество с Россией
Торговый центр
В Челябинской области откроют торговые центры
Якуб Белхороев
В Ингушетии депутата Белхороева задержали за растрату
Сотрудник полиции
Женщину, сбитую полицейским на тротуаре в Воронеже, выписали из больницы
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал дистанционное обучение
Здание Государственной Думы РФ
В ГД одобрили проект об указании размера премии страховщика в договоре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:26Рябков рассказал о будущем Договора по открытому небу
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
Лента новостейМолния