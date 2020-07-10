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Защита предполагает, что Фургала отправят в СИЗО "Лефортово"
Защита арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала предполагает, что его отправят в СИЗО "Лефортово", заявил адвокат Борис Кожемякин РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:14
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
леонид маркелов
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353
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Защита предполагает, что Фургала отправят в СИЗО "Лефортово"

15:14 10.07.2020
231
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Защита арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала предполагает, что его отправят в СИЗО "Лефортово", заявил адвокат Борис Кожемякин
"Неизвестно, в какое СИЗО его отправят. По нашим предположениям, это будет Лефортовский замок", - сказал журналистам Кожемякин.
Сегодня Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября. Защита объявила, что подаст апелляцию.
В "Лефортово" уже побывали несколько глав регионов: Александр Хорошавин (Сахалин), Никита Белых (Кировская область), Вячеслав Гайзер (Коми), Леонид Маркелов (Марий Эл). Трое из них получили сроки (Хорошавин - 13 лет за взятки; Гайзер - 11 лет за хищения; Белых - 8 лет за взятку), Маркелова же судят за взятку.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13:47
Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоЛеонид МаркеловСахалинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваКировская областьПроисшествия
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