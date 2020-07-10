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Эксперт оценил идею о спецфонде по выплате алиментов
Создание алиментного фонда в РФ войдет в противоречие с положениями Гражданского кодекса и нарушит принципы равенства и защиты детства, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:13
ирина волынец
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ирина волынец, общество

Эксперт оценил идею о спецфонде по выплате алиментов

15:13 10.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Создание алиментного фонда в РФ войдет в противоречие с положениями Гражданского кодекса и нарушит принципы равенства и защиты детства, сообщил РИА Новости старший эксперт направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок Илья Зикун.
В четверг член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением взять государству на себя ответственность за детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выплачивать алименты. А член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова сообщила РИА Новости, что в комитете обсуждается возможность выплаты алиментов через специальный фонд в подобном случае.
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"Создание алиментного фонда войдет в противоречие с положениями ГК РФ, который исходит из того, что алиментные обязательства являются строго связанными с личностью, что влечет за собой целый ряд последствий. Участие в алиментном правоотношении посредников в виде государства и алиментного фонда влечет за собой утрату тесной связи с личностью кредитора, в связи с чем авторам реформы нужно будет вносить изменения в ГК РФ. Это длительный процесс, и результата можно будет ждать уже тогда, когда все забудут о коронавирусе", - считает Зикун.
Эксперт отметил, что в настоящий момент идея создания алиментного фонда выглядит непродуманной и поверхностной.
"Прежде всего, не совсем понятно, почему защищать нужно только тех несовершеннолетних, чьи родители не могут выплатить алименты из-за пандемии коронавируса. В данном случае может возникнуть вопрос о соответствии создания алиментного фонда принципам равенства и защиты детства, которые закреплены в статьях 19 и 38 Конституции РФ", - добавил он.
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Зикун обратил внимание на то, что проблема неуплаты алиментов возникла задолго до коронавируса, и к ее решению нужно подходить комплексно и без привязки к пандемии или иным внешним факторам. Кроме того, без финансирования алиментного фонда за счет бюджетных средств может оказаться, что средств этого фонда будет недостаточно для выплаты всех алиментов.
"Решение по созданию "кубышки", в которой объединяются алименты всех родителей, выглядит неочевидным. Права детей не должны ставиться в зависимость от баланса алиментного фонда, ведь может возникнуть ситуация, при которой ребенок, чьи родители уплатили алименты, не получит их в полном объеме. Изменения в законодательство нужны, но не такие глобальные как создание алиментного фонда. Традиционных мер поддержки в виде субсидий может оказаться вполне достаточно", - заключил эксперт.
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