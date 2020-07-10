Эксперт оценил идею о спецфонде по выплате алиментов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Создание алиментного фонда в РФ войдет в противоречие с положениями Гражданского кодекса и нарушит принципы равенства и защиты детства, сообщил РИА Новости старший эксперт направления "Правовое развитие" Центра стратегических разработок Илья Зикун.

В четверг член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением взять государству на себя ответственность за детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выплачивать алименты. А член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова сообщила РИА Новости, что в комитете обсуждается возможность выплаты алиментов через специальный фонд в подобном случае.

"Создание алиментного фонда войдет в противоречие с положениями ГК РФ, который исходит из того, что алиментные обязательства являются строго связанными с личностью, что влечет за собой целый ряд последствий. Участие в алиментном правоотношении посредников в виде государства и алиментного фонда влечет за собой утрату тесной связи с личностью кредитора, в связи с чем авторам реформы нужно будет вносить изменения в ГК РФ. Это длительный процесс, и результата можно будет ждать уже тогда, когда все забудут о коронавирусе", - считает Зикун.

Эксперт отметил, что в настоящий момент идея создания алиментного фонда выглядит непродуманной и поверхностной.

"Прежде всего, не совсем понятно, почему защищать нужно только тех несовершеннолетних, чьи родители не могут выплатить алименты из-за пандемии коронавируса. В данном случае может возникнуть вопрос о соответствии создания алиментного фонда принципам равенства и защиты детства, которые закреплены в статьях 19 и 38 Конституции РФ", - добавил он.

Зикун обратил внимание на то, что проблема неуплаты алиментов возникла задолго до коронавируса, и к ее решению нужно подходить комплексно и без привязки к пандемии или иным внешним факторам. Кроме того, без финансирования алиментного фонда за счет бюджетных средств может оказаться, что средств этого фонда будет недостаточно для выплаты всех алиментов.