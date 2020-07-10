SberCloud получил аттестат соответствия требованиям безопасности ГИС

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Компания SberCloud (оператор облачной платформы . Компания SberCloud (оператор облачной платформы Сбербанка ) аттестовала инфраструктуру своей облачной платформы на соответствие требованиям безопасности, предъявляемым к государственным информационным системам, сообщает пресс-служба SberCloud.

"Компания получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы SberCloud требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственным информационным системам (ГИС) при обеспечении первого класса защищенности (К1) и к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении второго уровня защищенности (УЗ2) персональных данных", - говорится в сообщении.

Аттестация, которая была проведена компанией АО "Национальный инновационный центр" (АО "НИЦ"), имеющей соответствующие лицензии ФСТЭК и ФСБ на осуществление отдельных видов деятельности подтвердила, что оргструктура, уровень подготовки специалистов и техническая оснащенность позволяют облачным сервисам SberCloud хранить и обрабатывать как персональные данные, так и данные любых ГИС.

Основным продуктом SberCloud, предоставляемым на базе аттестованной инфраструктуры облачной платформы для размещения государственных информационных систем, является "Виртуальный ЦОД VMware", предназначенный для создания виртуальных серверов, сетей, хранения и защиты данных.