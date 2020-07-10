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SberCloud получил аттестат соответствия требованиям безопасности ГИС
Компания SberCloud (оператор облачной платформы Сбербанка) аттестовала инфраструктуру своей облачной платформы на соответствие требованиям безопасности,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:45
новости компаний - экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
новости компаний - экономика

SberCloud получил аттестат соответствия требованиям безопасности ГИС

15:10 10.07.2020 (обновлено: 15:45 10.07.2020)
53
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Сбербанка SberCloud
Стенд компании Сбербанка SberCloud
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Компания SberCloud (оператор облачной платформы Сбербанка) аттестовала инфраструктуру своей облачной платформы на соответствие требованиям безопасности, предъявляемым к государственным информационным системам, сообщает пресс-служба SberCloud.
"Компания получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы SberCloud требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственным информационным системам (ГИС) при обеспечении первого класса защищенности (К1) и к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении второго уровня защищенности (УЗ2) персональных данных", - говорится в сообщении.
Аттестация, которая была проведена компанией АО "Национальный инновационный центр" (АО "НИЦ"), имеющей соответствующие лицензии ФСТЭК и ФСБ на осуществление отдельных видов деятельности подтвердила, что оргструктура, уровень подготовки специалистов и техническая оснащенность позволяют облачным сервисам SberCloud хранить и обрабатывать как персональные данные, так и данные любых ГИС.
Основным продуктом SberCloud, предоставляемым на базе аттестованной инфраструктуры облачной платформы для размещения государственных информационных систем, является "Виртуальный ЦОД VMware", предназначенный для создания виртуальных серверов, сетей, хранения и защиты данных.
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"Теперь мы можем предложить высокотехнологичные облачные решения любым государственным заказчикам и гарантировать максимальный (К1) уровень защищенности их информационных систем. Перевод в облачную инфраструктуру вычислительных мощностей госсектора не только даст реальную экономию средств, но также повысит надежность и эффективность работы государственных информационных систем, а, в конечном счете, и всех государственных организаций, реализовавших облачную миграцию", - привели в пресс-службе комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
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