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Женщину, сбитую полицейским на тротуаре в Воронеже, выписали из больницы
Женщина, оказавшаяся единственной выжившей их трех человек, сбитых вылетевшим на тротуар в Воронеже автомобилем под управлением сотрудника полиции, выписана из... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:08
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воронеж
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353
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воронежская область, воронеж, происшествия

Женщину, сбитую полицейским на тротуаре в Воронеже, выписали из больницы

15:08 10.07.2020
194
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Женщина, оказавшаяся единственной выжившей их трех человек, сбитых вылетевшим на тротуар в Воронеже автомобилем под управлением сотрудника полиции, выписана из больницы, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
ДТП произошло вечером 9 июня на Ленинском проспекте в Воронеже. По данным ГУМВД, 24-летний участковый уполномоченный выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Мужчина-пешеход от травм скончался до приезда "скорой", две женщины были госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника". Одна пострадавшая, 71-летняя пенсионерка, умерла в больнице 25 июня. Другую перевели из реанимации, состояние ее оценивалось как удовлетворительное.
Автомобиль Следственного комитета РФ
26 июня, 14:10
В Приамурье полицейского и росгвардейца обвинили в нападении на фермера
"Ее выписали на амбулаторное лечение", - сообщил представитель департамента.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, 24-летний полицейский был задержан, от дачи показаний он отказался. Суд отправил его под домашний арест на срок до 8 августа.
Как сообщало ГУМВД по Воронежской области, сотрудник полиции был "в свободное от работы время" и на личном автомобиле. В качестве причин того, почему он не справился с управлением и вылетел на тротуар, рассматриваются техническая неисправность автомобиля, а также "уход от столкновения с другим транспортным средством". Отмечалось, что полицейский был трезв.
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20 февраля, 13:33
В Подмосковье полицейского обвинили в пьяном нападении на таксиста
Для установления всех обстоятельств произошедшего руководство ГУМВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. В настоящий момент сам полицейский временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Также отстранен исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в котором служит подозреваемый.
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Воронежская областьВоронежПроисшествия
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