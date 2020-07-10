Женщину, сбитую полицейским на тротуаре в Воронеже, выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Женщина, оказавшаяся единственной выжившей их трех человек, сбитых вылетевшим на тротуар в Женщина, оказавшаяся единственной выжившей их трех человек, сбитых вылетевшим на тротуар в Воронеже автомобилем под управлением сотрудника полиции, выписана из больницы, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

ДТП произошло вечером 9 июня на Ленинском проспекте в Воронеже. По данным ГУМВД, 24-летний участковый уполномоченный выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Мужчина-пешеход от травм скончался до приезда "скорой", две женщины были госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника". Одна пострадавшая, 71-летняя пенсионерка, умерла в больнице 25 июня. Другую перевели из реанимации, состояние ее оценивалось как удовлетворительное.

"Ее выписали на амбулаторное лечение", - сообщил представитель департамента.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, 24-летний полицейский был задержан, от дачи показаний он отказался. Суд отправил его под домашний арест на срок до 8 августа.

Как сообщало ГУМВД по Воронежской области, сотрудник полиции был "в свободное от работы время" и на личном автомобиле. В качестве причин того, почему он не справился с управлением и вылетел на тротуар, рассматриваются техническая неисправность автомобиля, а также "уход от столкновения с другим транспортным средством". Отмечалось, что полицейский был трезв.