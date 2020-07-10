ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Армения продолжит военное сотрудничество с Россией в рамках новой стратегии национальной безопасности, следует из текста документа, размещенного на сайте правительства.
"Армения продолжила развивать военно-политическое, военное и военно-техническое сотрудничество с Россией в сферах обороны и безопасности - как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе в направлении расширения потенциала коллективной обороны и последовательного укрепления союзнических отношений", - говорится в стратегии, которая была обсуждена на заседании Совбеза страны в пятницу.
В документе также отметили, что Ереван активно участвует в совместных инициативах в рамках ОДКБ "во благо эффективной защиты интересов стран-членов и развития институциональных возможностей структуры". "Армения продолжит работать над повышением эффективности организации и выполнением государствами-членами своих союзнических обязательств в отношении друг друга", - указано в стратегии.
В контексте сотрудничества с США в документе отмечается важность военно-политических консультаций и взаимодействия, нацеленного на реформирование институтов.
Развитие стратегических и союзнических отношений с РФ в политической, торгово-экономической, оборонной и культурно-гуманитарной сферах в документе названо одним из внешнеполитических приоритетов Еревана. Также в стратегии подчеркивается, что эти отношения основаны на исторической дружбе народов двух стран.