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Армения продолжит военное сотрудничество с Россией
Армения продолжит военное сотрудничество с Россией в рамках новой стратегии национальной безопасности, следует из текста документа, размещенного на сайте... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:06
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РИА Новости
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353
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россия, одкб, сша, армения, в мире

Армения продолжит военное сотрудничество с Россией

15:06 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Армении
Совместные учения России и Армении
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Совместные учения России и Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Армения продолжит военное сотрудничество с Россией в рамках новой стратегии национальной безопасности, следует из текста документа, размещенного на сайте правительства.
"Армения продолжила развивать военно-политическое, военное и военно-техническое сотрудничество с Россией в сферах обороны и безопасности - как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе в направлении расширения потенциала коллективной обороны и последовательного укрепления союзнических отношений", - говорится в стратегии, которая была обсуждена на заседании Совбеза страны в пятницу.
В документе также отметили, что Ереван активно участвует в совместных инициативах в рамках ОДКБ "во благо эффективной защиты интересов стран-членов и развития институциональных возможностей структуры". "Армения продолжит работать над повышением эффективности организации и выполнением государствами-членами своих союзнических обязательств в отношении друг друга", - указано в стратегии.
В контексте сотрудничества с США в документе отмечается важность военно-политических консультаций и взаимодействия, нацеленного на реформирование институтов.
Развитие стратегических и союзнических отношений с РФ в политической, торгово-экономической, оборонной и культурно-гуманитарной сферах в документе названо одним из внешнеполитических приоритетов Еревана. Также в стратегии подчеркивается, что эти отношения основаны на исторической дружбе народов двух стран.
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