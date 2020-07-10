Армения продолжит военное сотрудничество с Россией

"Армения продолжила развивать военно-политическое, военное и военно-техническое сотрудничество с Россией в сферах обороны и безопасности - как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе в направлении расширения потенциала коллективной обороны и последовательного укрепления союзнических отношений", - говорится в стратегии, которая была обсуждена на заседании Совбеза страны в пятницу.