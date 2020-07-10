В "Химрар" прокомментировали результаты тестов "Фавипиравира" в Японии

Он отметил, что на сегодняшний день курс лечения "Авифавиром" прошли уже десятки тысяч пациентов в России. "Получаемая нами из регионов обратная связь подтверждает выводы о том, что это лекарство реально останавливает болезнь при своевременном применении", - подчеркнул председатель совета директоров компании.

Иващенко добавил, что группа и РФПИ в ходе клинических исследований "Авифавира" исследовали препарат, произведенный самостоятельно по полному циклу и на основе более чистой субстанции, что позволило увеличить дозу без увеличения побочных эффектов. "Мы обнаружили, что "Авифавир" эффективен для лечения пациентов в легкой и средней стадии болезни, и важно его применять сразу в первые дни болезни. На тяжелых стадиях болезни эффект менее выражен", - заявил он.