В "Химрар" прокомментировали результаты тестов "Фавипиравира" в Японии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Результаты исследований в Японии "Фавипиравира", который используется в России для лечения коронавируса, носят предварительный характер и не позволяют делать однозначные выводы об эффективности или неэффективности препарата, сказал журналистам председатель совета директоров группы "Химрар" Андрей Иващенко.
Агентство Киодо ранее сообщило, что специалисты Института здравоохранения Фудзита по итогам клинических испытаний препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир") не смогли подтвердить его эффективность. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Химрар" занимаются выпуском препарата под названием "Авифавир" в России.
"Результаты одного из клинических исследований препарата "Фавипиравир", которое проводилось на 89 пациентах в Японии, носят предварительный характер, согласно заявлению ученых японского университета Фудзита, где проводились исследования. Эти результаты пока не позволяют делать однозначные выводы об эффективности "Фавипиравира" и других препаратов на его основе, которые успешно прошли клинические испытания в других странах, в частности, в России и Индии", - сказал Иващенко.
Он отметил, что на сегодняшний день курс лечения "Авифавиром" прошли уже десятки тысяч пациентов в России. "Получаемая нами из регионов обратная связь подтверждает выводы о том, что это лекарство реально останавливает болезнь при своевременном применении", - подчеркнул председатель совета директоров компании.
Иващенко добавил, что группа и РФПИ в ходе клинических исследований "Авифавира" исследовали препарат, произведенный самостоятельно по полному циклу и на основе более чистой субстанции, что позволило увеличить дозу без увеличения побочных эффектов. "Мы обнаружили, что "Авифавир" эффективен для лечения пациентов в легкой и средней стадии болезни, и важно его применять сразу в первые дни болезни. На тяжелых стадиях болезни эффект менее выражен", - заявил он.
По его словам, эффективность российской методики лечения коронавируса препаратом была показана в ходе трех независимых клинических исследований на более чем 700 пациентах, проведенных "Химрар", портфельной компанией РФПИ и еще двумя российскими фармацевтическими компаниями. "Эффективность "Фавипиравира" также была доказана клиническими исследованиями в Индии. Сейчас с японской корпорацией Fujufilm мы обсуждаем передачу им данных по клиническим испытаниям и дальнейшую совместную работу над препаратом", - заключил Иващенко.
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