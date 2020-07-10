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В Рязанской области начали третий этап снятия ограничений по COVID-19
Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о переходе региона с 10 июля к третьему этапу снятия введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:04
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай любимов, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рязанская область, общество

В Рязанской области начали третий этап снятия ограничений по COVID-19

15:03 10.07.2020 (обновлено: 15:04 10.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о переходе региона с 10 июля к третьему этапу снятия введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений.
Переход к третьему этапу начался по согласованию с Роспотребнадзором и в соответствии с федеральными нормами. По словам Любимова, Рязанская область стала одним из немногих субъектов России, где уже сейчас удалось добиться серьезного снижения заболеваемости коронавирусом, стабилизировать ситуацию и сделать значительный шаг к возвращению к привычной жизни региона.
"Переход на третий этап снятия ограничений стал возможен за счет эффективной реализации комплекса противоэпидемиологических мер и, безусловно, говорит о четкой, грамотной и слаженной работе на всех уровнях", – сказал губернатор.
При этом Любимов подчеркнул необходимость сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила.
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"Прошу всех не забывать о том, что сейчас главным по-прежнему остается безопасность людей. В регионе пока сохраняется режим повышенной готовности и ряд ограничительных мер", – добавил глава региона.
Третий этап снятия ограничений предусматривает возобновление работы организаций торговли и общественного питания - при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга или оборудования перегородок. Также открываются музеи и библиотеки с учетом ограничений по числу посетителей, возможно проведение конференций и выставок при соблюдении предельного количества посетителей или участников из расчета площади – не менее 10 квадратных метров на человека. Начинают работу спортивные клубы, фитнес-центры с загрузкой не более 50%.
Санатории, в том числе детские, гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и только после согласования с Роспотребнадзором. При соблюдении гражданами социального дистанцирования официально открываются парки, скверы, пляжи и другие места массового отдыха населения.
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Плановая запись к врачам в поликлиниках теперь будет доступна также через регистратуру. В полном объеме будет оказываться плановая, в том числе высокотехнологичная, помощь в условиях стационара, но с запретом посещения больных.
Кроме того, с 15 июля станет возможным организация дежурных групп в детских садах, в том числе частных, а также проведение смен в летних оздоровительных лагерях.
При этом в области сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, масочный режим, соблюдение социальной дистанции. Работа детских палаточных лагерей, проведение туристических походов, слетов по-прежнему запрещены. Также пока не открываются детские развлекательные комплексы, площадки, игровые комнаты в торговых центрах. Сохраняется в области сменный характер работы (по 14 дней) для стационарных социальных учреждений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Рязанская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай ЛюбимовКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рязанская областьОбщество
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