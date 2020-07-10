В Рязанской области начали третий этап снятия ограничений по COVID-19

РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о переходе региона с 10 июля к третьему этапу снятия введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений.

Переход к третьему этапу начался по согласованию с Роспотребнадзором и в соответствии с федеральными нормами. По словам Любимова, Рязанская область стала одним из немногих субъектов России, где уже сейчас удалось добиться серьезного снижения заболеваемости коронавирусом, стабилизировать ситуацию и сделать значительный шаг к возвращению к привычной жизни региона.

"Переход на третий этап снятия ограничений стал возможен за счет эффективной реализации комплекса противоэпидемиологических мер и, безусловно, говорит о четкой, грамотной и слаженной работе на всех уровнях", – сказал губернатор.

При этом Любимов подчеркнул необходимость сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила.

"Прошу всех не забывать о том, что сейчас главным по-прежнему остается безопасность людей. В регионе пока сохраняется режим повышенной готовности и ряд ограничительных мер", – добавил глава региона.

Третий этап снятия ограничений предусматривает возобновление работы организаций торговли и общественного питания - при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга или оборудования перегородок. Также открываются музеи и библиотеки с учетом ограничений по числу посетителей, возможно проведение конференций и выставок при соблюдении предельного количества посетителей или участников из расчета площади – не менее 10 квадратных метров на человека. Начинают работу спортивные клубы, фитнес-центры с загрузкой не более 50%.

Санатории, в том числе детские, гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и только после согласования с Роспотребнадзором. При соблюдении гражданами социального дистанцирования официально открываются парки, скверы, пляжи и другие места массового отдыха населения.

Плановая запись к врачам в поликлиниках теперь будет доступна также через регистратуру. В полном объеме будет оказываться плановая, в том числе высокотехнологичная, помощь в условиях стационара, но с запретом посещения больных.

Кроме того, с 15 июля станет возможным организация дежурных групп в детских садах, в том числе частных, а также проведение смен в летних оздоровительных лагерях.

При этом в области сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, масочный режим, соблюдение социальной дистанции. Работа детских палаточных лагерей, проведение туристических походов, слетов по-прежнему запрещены. Также пока не открываются детские развлекательные комплексы, площадки, игровые комнаты в торговых центрах. Сохраняется в области сменный характер работы (по 14 дней) для стационарных социальных учреждений.