МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве

Ранее Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также отметил, что будет "на передней линии" в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября.

По данным ведомства, на встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула важность двусторонних стратегических отношений и дружбы между странами и "выразила встревоженность из-за неприемлемых заявлений представителя украинского руководства в адрес Грузии".

"Было отмечено, что подобные действия, которые также являются нарушением грузинского законодательства, наносят серьезный вред двусторонним отношениям. Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона даст оценку данному факту и обе страны приложат усилия для развития последующих отношений. По заявлению украинского посла, он передаст официальную позицию Тбилиси Киеву", - сказано в заявлении.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в связи с заявлением Саакашвили также состоялось совещание главы МИД Грузии и его украинского коллеги, в ходе которого руководитель внешнеполитического ведомства Украины выразил сожаление в связи с произошедшим и пообещал выяснить обстоятельства.

Украинский посол в свою очередь заявил, что Саакашвили выражает лишь свои личные мнения и позиции.

Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области , перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.