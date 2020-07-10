МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

ТБИЛИСИ, 10 июля - РИА Новости. Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
Ранее Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также отметил, что будет "на передней линии" в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября.
По данным ведомства, на встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула важность двусторонних стратегических отношений и дружбы между странами и "выразила встревоженность из-за неприемлемых заявлений представителя украинского руководства в адрес Грузии".
"Было отмечено, что подобные действия, которые также являются нарушением грузинского законодательства, наносят серьезный вред двусторонним отношениям. Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона даст оценку данному факту и обе страны приложат усилия для развития последующих отношений. По заявлению украинского посла, он передаст официальную позицию Тбилиси Киеву", - сказано в заявлении.
Пресс-служба ведомства отмечает, что в связи с заявлением Саакашвили также состоялось совещание главы МИД Грузии и его украинского коллеги, в ходе которого руководитель внешнеполитического ведомства Украины выразил сожаление в связи с произошедшим и пообещал выяснить обстоятельства.
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Украинский посол в свою очередь заявил, что Саакашвили выражает лишь свои личные мнения и позиции.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.