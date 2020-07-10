Эксперт оценил ситуацию вокруг статуса собора Святой Софии в Стамбуле

КАИР, 10 июл - РИА Новости. Намерение превратить собор Святой Софии в мечеть не согласуется с положениями ислама, уважающего святыни других религий, заявил РИА Новости Аббас Шуман, бывший заместитель главы университета аль-Азхар – одного из крупнейших и наиболее авторитетных исламских учебных заведений мира.
В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение Святой Софии из музея в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него. Высший административный суд Турции - Госсовет - рассмотрел это вопрос 2 июля, по мнению членов совета, для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.
"Ислам уважает молитвенные места различных религий. Не следует превращать церковь в мечеть, точно так же, как не следует превращать мечеть в церковь. Следует уважать молитвенные места всех верующих", - прокомментировал ситуацию Шуман.
При этом он указал, что возможны исключения, например, в том случае, если население христианской страны принимает ислам и превращает церкви в мечети, не ущемляя при этом ничьих прав.
В то же время намерение изменить статус Айя-Софии Шуман охарактеризовал как "провокационное поведение, не согласующееся с исламской доктриной, которой руководствовались наши праведные предшественники, известные уважительным отношением к святым местам других". По его мнению, любые мотивы, которые стоят за действиями Анкары, будь то политические соображения или "добрые намерения", не могут оправдать подобный шаг.
"Какой бы ни была цель этих действий… по сути это ошибка", - сказал он.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с середины 30-х годов прошлого века здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.