Эксперт оценил ситуацию вокруг статуса собора Святой Софии в Стамбуле

КАИР, 10 июл - РИА Новости. Намерение превратить собор Святой Софии в мечеть не согласуется с положениями ислама, уважающего святыни других религий, заявил РИА Новости Аббас Шуман, бывший заместитель главы университета аль-Азхар – одного из крупнейших и наиболее авторитетных исламских учебных заведений мира.

Турции в настоящее время активно обсуждается превращение Святой Софии из музея в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него. Высший административный суд Турции - Госсовет - рассмотрел это вопрос 2 июля, по мнению членов совета, для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.

"Ислам уважает молитвенные места различных религий. Не следует превращать церковь в мечеть, точно так же, как не следует превращать мечеть в церковь. Следует уважать молитвенные места всех верующих", - прокомментировал ситуацию Шуман.

При этом он указал, что возможны исключения, например, в том случае, если население христианской страны принимает ислам и превращает церкви в мечети, не ущемляя при этом ничьих прав.

В то же время намерение изменить статус Айя-Софии Шуман охарактеризовал как "провокационное поведение, не согласующееся с исламской доктриной, которой руководствовались наши праведные предшественники, известные уважительным отношением к святым местам других". По его мнению, любые мотивы, которые стоят за действиями Анкары , будь то политические соображения или "добрые намерения", не могут оправдать подобный шаг.

"Какой бы ни была цель этих действий… по сути это ошибка", - сказал он.