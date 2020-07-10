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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200710/1574172785.html
Эксперт оценил ситуацию вокруг статуса собора Святой Софии в Стамбуле
Намерение превратить собор Святой Софии в мечеть не согласуется с положениями ислама, уважающего святыни других религий, заявил РИА Новости Аббас Шуман, бывший... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:27
собор святой софии в турции
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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собор святой софии в турции, новости - религия и мировоззрение, юнеско, турция, анкара, в мире

Эксперт оценил ситуацию вокруг статуса собора Святой Софии в Стамбуле

14:54 10.07.2020 (обновлено: 16:27 10.07.2020)
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
КАИР, 10 июл - РИА Новости. Намерение превратить собор Святой Софии в мечеть не согласуется с положениями ислама, уважающего святыни других религий, заявил РИА Новости Аббас Шуман, бывший заместитель главы университета аль-Азхар – одного из крупнейших и наиболее авторитетных исламских учебных заведений мира.
В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение Святой Софии из музея в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него. Высший административный суд Турции - Госсовет - рассмотрел это вопрос 2 июля, по мнению членов совета, для изменения статуса собора достаточно указа президента. Ожидается, что решение Госсовета будет опубликовано в течение 15 дней.
Собор Святой Софии (Айя-София)
7 июля, 12:39Религия и мировоззрение
ГД призвала предотвратить ущерб от изменения статуса собора Святой Софии
"Ислам уважает молитвенные места различных религий. Не следует превращать церковь в мечеть, точно так же, как не следует превращать мечеть в церковь. Следует уважать молитвенные места всех верующих", - прокомментировал ситуацию Шуман.
При этом он указал, что возможны исключения, например, в том случае, если население христианской страны принимает ислам и превращает церкви в мечети, не ущемляя при этом ничьих прав.
В то же время намерение изменить статус Айя-Софии Шуман охарактеризовал как "провокационное поведение, не согласующееся с исламской доктриной, которой руководствовались наши праведные предшественники, известные уважительным отношением к святым местам других". По его мнению, любые мотивы, которые стоят за действиями Анкары, будь то политические соображения или "добрые намерения", не могут оправдать подобный шаг.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
6 июля, 11:45Религия и мировоззрение
Патриарх прокомментировал возможную смену статуса храма Святой Софии
"Какой бы ни была цель этих действий… по сути это ошибка", - сказал он.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с середины 30-х годов прошлого века здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииНовости - Религия и мировоззрениеЮНЕСКОТурцияАнкараВ мире
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