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Война в Сирии
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МИД прокомментировал слова Помпео о голосовании Совбеза ООН по Сирии
Российский МИД назвал высказывания госсекретаря США Майка Помпео о голосовании РФ в Совбезе ООН по Сирии очередной попыткой передернуть факты в угоду... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:52
война в сирии
майк помпео
война в сирии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майк помпео, война в сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, сирия, сша, в мире

МИД прокомментировал слова Помпео о голосовании Совбеза ООН по Сирии

14:52 10.07.2020
4461
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российский МИД назвал высказывания госсекретаря США Майка Помпео о голосовании РФ в Совбезе ООН по Сирии очередной попыткой передернуть факты в угоду узкокорыстным интересам.
Ранее Помпео призвал страны мира наказать Россию и Китай за вето, наложенное ими при голосовании в СБ ООН по проекту резолюции Бельгии и Германии, продлевающей на год работу двух погранпереходов ("Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям") на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. Мандат действия КПП истекает 10 июля.
"В Москве разочарованы тем, как Госсекретарь США Помпео позволил себе прокомментировать дискуссии в СБ ООН в связи с проектом резолюции по трансграничному механизму доставки гуманитарной помощи в САР. Налицо очередная попытка передернуть факты и исказить действительность в угоду собственным узкокорыстным политическим интересам", - говорится в комментарии ведомства..
"Что касается "трансграничного" механизма, то мы не возражаем против его продления. Но считаем необходимым привести его в соответствие с реальной обстановкой "на земле", прежде всего в Идлибе, и избежать ситуации, при которой он мешал бы налаживанию гуманитарных поставок из внутренних районов страны, через линии соприкосновения", - отметил российский МИД.
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Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Москва выступала и выступает за увеличение гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам на всей территории Сирии при согласовании с правительством страны-реципиента.
"Именно это обстоятельство… воспринимается "в штыки" западными странами. И лишь подтверждает, что они не заинтересованы в помощи нуждающимся, их единственное устремление – использовать гуманитарное содействие в качестве инструмента подрыва суверенитета и территориальной целостности САР", - говорится в комментарии.
Российский МИД также с сожалением констатировал, что США и их единомышленники преуспевают в манипулировании сугубо гуманитарными структурами "в обслуживании политического заказа на смену власти в САР".
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
43801264
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Война в СирииМайк ПомпеоВойна в СирииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНСирияСШАВ мире
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