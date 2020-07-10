МИД прокомментировал слова Помпео о голосовании Совбеза ООН по Сирии

Ранее Помпео призвал страны мира наказать Россию и Китай за вето, наложенное ими при голосовании в СБ ООН по проекту резолюции Бельгии Германии , продлевающей на год работу двух погранпереходов ("Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям") на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. Мандат действия КПП истекает 10 июля.

"В Москве разочарованы тем, как Госсекретарь США Помпео позволил себе прокомментировать дискуссии в СБ ООН в связи с проектом резолюции по трансграничному механизму доставки гуманитарной помощи в САР. Налицо очередная попытка передернуть факты и исказить действительность в угоду собственным узкокорыстным политическим интересам", - говорится в комментарии ведомства..

"Что касается "трансграничного" механизма, то мы не возражаем против его продления. Но считаем необходимым привести его в соответствие с реальной обстановкой "на земле", прежде всего в Идлибе, и избежать ситуации, при которой он мешал бы налаживанию гуманитарных поставок из внутренних районов страны, через линии соприкосновения", - отметил российский МИД.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Москва выступала и выступает за увеличение гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам на всей территории Сирии при согласовании с правительством страны-реципиента.

"Именно это обстоятельство… воспринимается "в штыки" западными странами. И лишь подтверждает, что они не заинтересованы в помощи нуждающимся, их единственное устремление – использовать гуманитарное содействие в качестве инструмента подрыва суверенитета и территориальной целостности САР", - говорится в комментарии.