Испанская полиция провела крупную операцию по борьбе с наркотиками

МАДРИД, 10 июл – РИА Новости. Национальная полиция Испании провела крупную операцию по борьбе с наркотиками, в ходе которой были обезврежены три преступные группировки, сообщает ведомство.
Одна из группировок, в которую входили выходцы из Турции, доставляла героин в Испанию, на обратном пути она ввозила в другие европейские страны гашиш и марихуану на тех же машинах – под видом туристических поездок. Гашиш группировка получала от еще двух организаций, действовавших в Испании.
В общей сложности проведены 30 обысков в домах и на складах в различных регионах страны. Изъяты около 8 тысяч растений конопли, 100 килограммов побегов, другие наркотические вещества, оружие, в том числе огнестрельное, материалы для выращивания марихуаны, почти 130 тысяч евро наличными. Задержаны 46 человек. В операции участвовали 300 сотрудников правоохранительных органов.