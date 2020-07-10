Испанская полиция провела крупную операцию по борьбе с наркотиками

В общей сложности проведены 30 обысков в домах и на складах в различных регионах страны. Изъяты около 8 тысяч растений конопли, 100 килограммов побегов, другие наркотические вещества, оружие, в том числе огнестрельное, материалы для выращивания марихуаны, почти 130 тысяч евро наличными. Задержаны 46 человек. В операции участвовали 300 сотрудников правоохранительных органов.