Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574172462.html
Испанская полиция провела крупную операцию по борьбе с наркотиками
Национальная полиция Испании провела крупную операцию по борьбе с наркотиками, в ходе которой были обезврежены три преступные группировки, сообщает ведомство. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:52
турция
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154841/01/1548410172_0:194:3071:1921_1400x0_80_0_0_ae368b5111a64f4af01075c36efe9343.jpg
https://ria.ru/20200710/1574170223.html
турция
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/154841/01/1548410172_0:194:3071:1921_1400x0_80_0_0_ae368b5111a64f4af01075c36efe9343.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154841/01/1548410172_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_481aaeecd9c0feac1294fc4280883de8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154841/01/1548410172_815:0:2863:2048_1400x0_80_0_0_bd0fa563de9148d649f2e240add385fd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, испания, в мире

Испанская полиция провела крупную операцию по борьбе с наркотиками

14:52 10.07.2020
399
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Испании
Сотрудники полиции в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 10 июл – РИА Новости. Национальная полиция Испании провела крупную операцию по борьбе с наркотиками, в ходе которой были обезврежены три преступные группировки, сообщает ведомство.
Одна из группировок, в которую входили выходцы из Турции, доставляла героин в Испанию, на обратном пути она ввозила в другие европейские страны гашиш и марихуану на тех же машинах – под видом туристических поездок. Гашиш группировка получала от еще двух организаций, действовавших в Испании.
В общей сложности проведены 30 обысков в домах и на складах в различных регионах страны. Изъяты около 8 тысяч растений конопли, 100 килограммов побегов, другие наркотические вещества, оружие, в том числе огнестрельное, материалы для выращивания марихуаны, почти 130 тысяч евро наличными. Задержаны 46 человек. В операции участвовали 300 сотрудников правоохранительных органов.
Туристы на пляже Испании
14:26Туризм
В Испании на популярных курортах вводят обязательное ношение масок везде
110010
Обсудить 0
ТурцияИспанияВ мире
Рекомендуем
Активисты Молодой Гвардии Единой России
В России появятся волонтеры гостеприимства
Украинский военный
В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны силовиков
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Адвокат заявил о четырех новых делах против Порошенко
Собор Святой Софии в Стамбуле
Эксперт оценил ситуацию вокруг статуса собора Святой Софии в Стамбуле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал слова Помпео о голосовании Совбеза ООН по Сирии
Туристы на пляже Испании
В Испании на популярных курортах вводят обязательное ношение масок везде
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
В Совфеде оценили идею о спецфонде по выплате алиментов в период пандемии
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир, которые производятся на предприятии группы компаний ХимРар
В "Химрар" прокомментировали результаты тестов "Фавипиравира" в Японии
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов
Адвокаты по делу Ефремова отреагировали на дисциплинарные дела против них
Шахта лифта
Во Владивостоке два человека пострадали после падения лифта в шахту
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
СМИ: немецкие эксперты сочли Telegram "платформой для экстремистов"
Прохожие на одной из улиц в Старой Риге
Минздрав Латвии хочет ограничить работу ряда заведений
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин рассказал, кто ответственен за недопущение преступлений нацизма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Лукашенко оценил возможность публикации "закрытых" социсследований
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
Лента новостейМолния