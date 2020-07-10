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В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны силовиков
Украинские силовики обстреляли в пятницу подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Голубовское в Донбассе, заявил в пятницу РИА... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:49
ситуация в днр и лнр
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бмп-2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, киев, в мире

В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны силовиков

14:49 10.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в пятницу подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Голубовское в Донбассе, заявил в пятницу РИА Новости представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики двое суток не открывали огонь по территории республики.
"В пятницу, 10 июля, в 8.30 (совпадает с мск) ВСУ открыли огонь из БМП-2 по населенному пункту Голубовское. В результате обстрела повреждено здание бывшего магазина ", - сказал Белов.
По его словам, огонь велся из БМП-2 с направления подконтрольного Киеву Новотошковского. На месте обстрела работают следователи Генпрокуратуры ЛНР. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "применение запрещенных средств и методов ведения войны" и "геноцид".
Ольга Кобцева
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБМП-2КиевВ мире
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