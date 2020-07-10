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Адвокат заявил о четырех новых делах против Порошенко
Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что офис генпрокурора Украины возбудил еще четыре дела против его подзащитного по... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:08
владимир лысенко
петр порошенко
приватбанк
игорь коломойский
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир лысенко, петр порошенко, приватбанк, игорь коломойский, украина, в мире

Адвокат заявил о четырех новых делах против Порошенко

14:49 10.07.2020 (обновлено: 15:08 10.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что офис генпрокурора Украины возбудил еще четыре дела против его подзащитного по заявлениям экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского относительно деятельности банка.
Ранее адвокат Коломойского Владимир Лысенко заявил, что Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины возбудить дело против Порошенко, а также против экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой и ее заместителя Екатерины Рожковой из-за возможных противоправных действий при национализации Приватбанка.
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"По заявлению обычного человека по фамилии Коломойский офисом генпрокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных дела относительно Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором. Конечно, его заявления касаются Приватбанка", - заявил Головань в ходе общения с журналистами, которое транслировал украинский "Пятый канал".
По его словам, новые дела против экс-президента возбуждены из-за того, что Порошенко, будучи в должности президента, якобы препятствовал хозяйственной деятельности Приватбанка, распространял банковскую тайну и легализовал средства, добытые преступным путем. Кроме того, по словам адвоката, правоохранители проверят возможное злоупотребление Порошенко служебными полномочиями. При этом Головань заявил, что защита считает эти дела бесперспективными.
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Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Руководитель группы следователей, занимающихся делами, в которых фигурирует Порошенко, Олег Корецкий заявил, что, по его мнению, около 80% таких дел бесперспективны и подлежат закрытию.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Национальный банк Украины обжаловал оба решения окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.
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Владимир ЛысенкоПетр ПорошенкоПриватБанкИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
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