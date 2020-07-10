Адвокат заявил о четырех новых делах против Порошенко

КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Адвокат бывшего президента Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что офис генпрокурора Украины возбудил еще четыре дела против его подзащитного по заявлениям экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского относительно деятельности банка.

"По заявлению обычного человека по фамилии Коломойский офисом генпрокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных дела относительно Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором. Конечно, его заявления касаются Приватбанка", - заявил Головань в ходе общения с журналистами, которое транслировал украинский " Пятый канал ".

По его словам, новые дела против экс-президента возбуждены из-за того, что Порошенко, будучи в должности президента, якобы препятствовал хозяйственной деятельности Приватбанка, распространял банковскую тайну и легализовал средства, добытые преступным путем. Кроме того, по словам адвоката, правоохранители проверят возможное злоупотребление Порошенко служебными полномочиями. При этом Головань заявил, что защита считает эти дела бесперспективными.

Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой , 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка , еще четыре были возбуждены ею. Руководитель группы следователей, занимающихся делами, в которых фигурирует Порошенко, Олег Корецкий заявил, что, по его мнению, около 80% таких дел бесперспективны и подлежат закрытию.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.