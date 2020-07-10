Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия в рамках диалога с Россия в рамках диалога с США по стратегической стабильности готова обсуждать в том числе контроль над новыми системами вооружений, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров

Министр напомнил, что США последовательно настаивают на включении вопроса о новейших российских системах вооружений в переговорную повестку, то есть по сути "ломятся в открытую дверь".

"Уже в рамках прежних контактов американцам было сказано, что (системы) "Авангард" и "Сармат" подпадают - когда они будут полностью развернуты - под ограничения, устанавливаемые ДСНВ-3. До тех пор, пока он существует, разумеется", - пояснил Лавров, выступая на сессии "Примаковских чтений".

"Что касается трех остальных систем, то они новые, они не вписываются в категории, на которые распространяется ДСНВ-3. Но мы готовы начинать разговор о том, чтобы и вооружения, которые не являются классическими с точки зрения (действующего) ДСНВ, становились предметом дискуссии", - добавил министр.

При этом он подчеркнул, что в этом случае диалог с США должен принципиально вестись "по всем без исключения вопросам", которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность.