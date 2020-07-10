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Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями
Россия в рамках диалога с США по стратегической стабильности готова обсуждать в том числе контроль над новыми системами вооружений, заявил в пятницу глава МИД... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:49
договор снв-3
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
договор снв-3, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями

14:49 10.07.2020
270
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Егор Еремов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия в рамках диалога с США по стратегической стабильности готова обсуждать в том числе контроль над новыми системами вооружений, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр напомнил, что США последовательно настаивают на включении вопроса о новейших российских системах вооружений в переговорную повестку, то есть по сути "ломятся в открытую дверь".
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"Уже в рамках прежних контактов американцам было сказано, что (системы) "Авангард" и "Сармат" подпадают - когда они будут полностью развернуты - под ограничения, устанавливаемые ДСНВ-3. До тех пор, пока он существует, разумеется", - пояснил Лавров, выступая на сессии "Примаковских чтений".
"Что касается трех остальных систем, то они новые, они не вписываются в категории, на которые распространяется ДСНВ-3. Но мы готовы начинать разговор о том, чтобы и вооружения, которые не являются классическими с точки зрения (действующего) ДСНВ, становились предметом дискуссии", - добавил министр.
При этом он подчеркнул, что в этом случае диалог с США должен принципиально вестись "по всем без исключения вопросам", которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность.
"Поэтому да, мы готовы обсуждать новые вооружения, но обсуждать не просто, чтобы удовлетворить чьи-то инициативы, а для того, чтобы реально понизить угрозы для глобальной безопасности", - констатировал Лавров.
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Договор СНВ-3Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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