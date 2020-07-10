В Совфеде оценили идею о спецфонде по выплате алиментов в период пандемии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Предложение представителей Общественной палаты РФ о господдержке по алиментам детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выполнять свои обязанности, требует проработки с профильными ведомствами, заявил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Предложение представителей Общественной палаты РФ о господдержке по алиментам детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выполнять свои обязанности, требует проработки с профильными ведомствами, заявил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский

Ранее член ОП Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением взять государству на себя ответственность за детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выплачивать алименты с последующим взысканием с неплательщиков этих сумм в счет госбюджета.

"Вопрос этот не праздный. Если у отца, который добросовестно выполнял свои обязательства по выплате алиментов, возникли трудности на работе, его бывшая семья недополучит доходы на детей", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что эта тема "требует проработки и согласования с профильными ведомствами".