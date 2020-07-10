https://ria.ru/20200710/1574172085.html
В Совфеде оценили идею о спецфонде по выплате алиментов в период пандемии
Предложение представителей Общественной палаты РФ о господдержке по алиментам детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выполнять свои обязанности,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:47
2020-07-10T14:47
ирина волынец
валерий рязанский
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волынец, валерий рязанский, общество
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Предложение представителей Общественной палаты РФ о господдержке по алиментам детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выполнять свои обязанности, требует проработки с профильными ведомствами, заявил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский
.
Ранее член ОП Ирина Волынец
обратилась к правительству с предложением взять государству на себя ответственность за детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выплачивать алименты с последующим взысканием с неплательщиков этих сумм в счет госбюджета.
"Вопрос этот не праздный. Если у отца, который добросовестно выполнял свои обязательства по выплате алиментов, возникли трудности на работе, его бывшая семья недополучит доходы на детей", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что эта тема "требует проработки и согласования с профильными ведомствами".
Рязанский отметил, что выплаты могут идти только из бюджета - либо федерального, либо регионального уровня. "Те средства, которые дважды были выделены на несовершеннолетних детей, дали хорошее подспорье для детей в условиях пандемии коронавируса. Однако алименты - это отдельный доход, который должен быть постоянным на обеспечение ребенка", - заключил он.