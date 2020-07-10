В Госдуме оценили идею о спецфонде по выплате алиментов в период пандемии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Выплата алиментов через специальный фонд во время пандемии - здравая идея, и, возможно, его стоит использовать не только в этот период, а также в случаях, когда родители попали в сложную жизненную ситуацию или уклоняются от уплаты алиментов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Выплата алиментов через специальный фонд во время пандемии - здравая идея, и, возможно, его стоит использовать не только в этот период, а также в случаях, когда родители попали в сложную жизненную ситуацию или уклоняются от уплаты алиментов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением взять государству на себя ответственность за детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выплачивать алименты. А член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова сообщила РИА Новости, что в комитете обсуждается возможность выплаты алиментов через специальный фонд в подобном случае.

"Идея выплаты алиментов через спецфонд здравая, причем, наверное, она могла бы функционировать не только в условиях пандемии. Возможно, стоит создать некий институт, который был бы таким эластичным амортизатором в случаях, когда родители, попали в сложную жизненную ситуацию, или если отец, либо, что бывает реже, мать безответственны и уклоняются от алиментов", - прокомментировал Гутенев.

"То есть до тех пор, пока государство через судебных ли приставов, через другие ли институты, инструменты, налоговую не взыщет задолженность, оно берет на себя ответственность в пределах тех платежей, которые должны быть или, допустим, отталкиваясь от какой-то минимальной или медианной зарплаты, со специального счета алименты выплачивать. Но, с другой стороны, чтобы на том, кто должен был заплатить эти алименты, соответственно этот долг накапливался", - пояснил депутат.

Он обратил внимание, что проблема с алиментами бывает не только в нынешних условиях и в условиях пандемии. "В условиях пандемии, наверное, должны быть какие-то льготные варианты или, может бы, частичное списание с тех родителей, которые, допустим, не платят алименты", - допускает Гутенев.