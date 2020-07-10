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Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:08
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии

14:44 10.07.2020 (обновлено: 16:08 10.07.2020)
25417
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии.
На встрече с местными СМИ глава государства назвал сохранение суверенитета главной задачей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 19:30
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", — отметил Лукашенко.
При этом президент подчеркнул, что перемены в Белоруссии должны идти "от Конституции, а не от майдана". В противном случае, по его словам, страна перечеркнет свою историю.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. В ходе избирательной кампании были задержаны некоторые лидеры оппозиции и кандидат Виктор Бабарико. При этом в МВД республики подчеркивают, что задержания не связаны с политикой и вызваны нарушением порядка проведения массовых мероприятий. Самого Бабарико подозревают в неуплате налогов в Белгазпромбанке, которым он руководил ранее.
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
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Виктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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