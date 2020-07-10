Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии.
На встрече с местными СМИ глава государства назвал сохранение суверенитета главной задачей.
"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", — отметил Лукашенко.
При этом президент подчеркнул, что перемены в Белоруссии должны идти "от Конституции, а не от майдана". В противном случае, по его словам, страна перечеркнет свою историю.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. В ходе избирательной кампании были задержаны некоторые лидеры оппозиции и кандидат Виктор Бабарико. При этом в МВД республики подчеркивают, что задержания не связаны с политикой и вызваны нарушением порядка проведения массовых мероприятий. Самого Бабарико подозревают в неуплате налогов в Белгазпромбанке, которым он руководил ранее.