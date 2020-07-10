Адвокаты по делу Ефремова отреагировали на дисциплинарные дела против них

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Адвокат семьи погибшего в ДТП с Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский и адвокат актера Эльман Пашаев прокомментировали " 360 " сообщение о возбуждении против них дисциплинарных дел из-за нарушения кодекса этики.

"Я ничего не знаю об этом. Но знаю, что следствие ничего не писало, потому что я вчера видел следователя", — заявил Добровинский.

Подробности, как он отметил, станут известны только тогда, когда он получит на руки документы о возбуждении дисциплинарного дела. Это, как считает Добровинский, может произойти на следующей неделе.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не видит со своей стороны нарушений, а ФПА не имеет права на подобные действия.

"Рассматривает любое нарушение в отношении меня Адвокатская палата Республики Северная Осетия-Алания", — подчеркнул защитник актера.

Он также удивился, как против него могли возбудить дело, ведь его должны были вызвать на комиссию. В этом случае должно было прийти письмо в территориальную палату, однако Пашаев ничего не получал.

"Это вброс. Хотят к себе привлечь внимание", — подытожил он.

Как сообщили в Федеральной палате адвокатов ( ФПА ), Добровинскому и его коллеге адвокату Михаила Ефремова Эльману Пашаеву могут внести предупреждение, а в крайнем случае — лишить лицензии.

Ранее ФПА была обеспокоена тем, что они разглашают адвокатскую тайну и используют дело о ДТП для саморекламы, сотрудничая со СМИ. Пашаев также заявлял, что его три раза лишали адвокатского статуса "из-за оппонентов".

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную на Смоленской площади и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada . За рулем фургона находился курьер-интернет магазина Сергей Захаров , его доставили в больницу, где спустя несколько часов умер.

Экспертиза показала, что актер в момент аварии был пьян, и в его крови нашли следы наркотиков.

Спустя несколько дней артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего и заявил о готовности помочь. Представитель семьи Захарова сообщил, что родственники отказались принимать извинения и денежную компенсацию.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет заключения.