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Адвокаты по делу Ефремова отреагировали на дисциплинарные дела против них
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский и адвокат актера Эльман Пашаев прокомментировали "360" сообщение о возбуждении против... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:52
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
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александр добровинский
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, федеральная палата адвокатов рф, москва, происшествия

Адвокаты по делу Ефремова отреагировали на дисциплинарные дела против них

14:48 10.07.2020 (обновлено: 14:52 10.07.2020)
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© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов
© АГН "Москва"
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Адвокат семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский и адвокат актера Эльман Пашаев прокомментировали "360" сообщение о возбуждении против них дисциплинарных дел из-за нарушения кодекса этики.

"Я ничего не знаю об этом. Но знаю, что следствие ничего не писало, потому что я вчера видел следователя", — заявил Добровинский.

Подробности, как он отметил, станут известны только тогда, когда он получит на руки документы о возбуждении дисциплинарного дела. Это, как считает Добровинский, может произойти на следующей неделе.
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не видит со своей стороны нарушений, а ФПА не имеет права на подобные действия.
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"Рассматривает любое нарушение в отношении меня Адвокатская палата Республики Северная Осетия-Алания", — подчеркнул защитник актера.
Он также удивился, как против него могли возбудить дело, ведь его должны были вызвать на комиссию. В этом случае должно было прийти письмо в территориальную палату, однако Пашаев ничего не получал.
"Это вброс. Хотят к себе привлечь внимание", — подытожил он.
Как сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА), Добровинскому и его коллеге адвокату Михаила Ефремова Эльману Пашаеву могут внести предупреждение, а в крайнем случае — лишить лицензии.
Ранее ФПА была обеспокоена тем, что они разглашают адвокатскую тайну и используют дело о ДТП для саморекламы, сотрудничая со СМИ. Пашаев также заявлял, что его три раза лишали адвокатского статуса "из-за оппонентов".
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
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ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную на Смоленской площади и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada. За рулем фургона находился курьер-интернет магазина Сергей Захаров, его доставили в больницу, где спустя несколько часов умер.
Экспертиза показала, что актер в момент аварии был пьян, и в его крови нашли следы наркотиков.
Спустя несколько дней артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего и заявил о готовности помочь. Представитель семьи Захарова сообщил, что родственники отказались принимать извинения и денежную компенсацию.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет заключения.
Адвокат артиста заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности актера в ДТП, а также пообещал представить на суде "сенсацию". Кроме того, Пашаев намекнул, что во время аварии арист мог быть в автомобиле не один.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
8 июля, 09:00
Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП
2600011
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийФедеральная палата адвокатов РФМоскваПроисшествия
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