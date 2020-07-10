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Минздрав Латвии хочет ограничить работу ряда заведений
Министерство здравоохранения Латвии предложит правительству из-за вспышки COVID-19 сократить время работы культурных, спортивных и развлекательных заведений и... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
латвия
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, латвия

Минздрав Латвии хочет ограничить работу ряда заведений

14:43 10.07.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Старой Риге
Прохожие на одной из улиц в Старой Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Прохожие на одной из улиц в Старой Риге. Архивное фото
РИГА, 10 июл – РИА Новости. Министерство здравоохранения Латвии предложит правительству из-за вспышки COVID-19 сократить время работы культурных, спортивных и развлекательных заведений и ограничить допустимое число людей за столиками в кафе и ресторанах, говорится в пресс-релизе ведомства.
Минздрав в пятницу представит свое предложение правительству, которое собирается на внеочередное заседание.
Предложение минздрава предусматривает, что с 11 июля за столиком в помещении в заведения общепита, барах и ресторанах могут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства, а на террасе - не более восьми человек.
Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6.00 (совпадает с мск) и заканчиваться не позднее 0.00.
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На этой неделе в Латвии значительно возросла заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки в Латвии зафиксировали 11 новых случаев коронавируса, общее число выявленных заболевших - 1165.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛатвия
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