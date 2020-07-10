Минздрав Латвии хочет ограничить работу ряда заведений

РИГА, 10 июл – РИА Новости. Министерство здравоохранения Латвии предложит правительству из-за вспышки COVID-19 сократить время работы культурных, спортивных и развлекательных заведений и ограничить допустимое число людей за столиками в кафе и ресторанах, говорится в пресс-релизе ведомства.
Минздрав в пятницу представит свое предложение правительству, которое собирается на внеочередное заседание.
Предложение минздрава предусматривает, что с 11 июля за столиком в помещении в заведения общепита, барах и ресторанах могут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства, а на террасе - не более восьми человек.
Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6.00 (совпадает с мск) и заканчиваться не позднее 0.00.
На этой неделе в Латвии значительно возросла заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки в Латвии зафиксировали 11 новых случаев коронавируса, общее число выявленных заболевших - 1165.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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