Рязанский губернатор передал медикам новые автомобили скорой помощи

РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил ключи от новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям региона, сообщает в пятницу облправительство.

Десять реанимобилей, передача которых состоялась 10 июля, пополнят автопарк скорой помощи областной клинической больницы, клинической станции скорой помощи Рязани, крупных межрайонных центров и больниц Щацкого, Ряжского, Касимовского, Сасовского, Шиловского и Скопинского районов.

"В самое ближайшее время все реанимобили начнут использоваться и, как говорится, заступят на боевое дежурство. А наши врачи сегодня действительно работают на передовой борьбы с коронавирусом", – сказал Любимов.

Глава региона отметил, что именно благодаря медикам ведется успешно борьба с опасной инфекцией, а Рязанская область - одна из немногих в стране перешла с 10 июля к третьему этапу снятия ограничений, установленных из-за пандемии.

Губернатор обратил внимание, что обновление парка специализированных автомобилей медучреждений региона ведется ежегодно при поддержке федерального центра.

"Эта задача очень значимая и входит в один из приоритетов национального проекта по развитию здравоохранения, модернизации первичного звена. Нам очень важно, чтобы медицинская помощь оказывалась людям своевременно, качественно, на высоком профессиональном уровне. Знаю, что именно так и старается работать служба скорой помощи", - сказал Любимов.

По словам главы региона, новые, хорошо оборудованные автомобили станут большим подспорьем для бригад медиков, ведь оперативность – важнейшее условие эффективности их работы.

"Вместе с этим будет расти и качество оказания экстренной медпомощи гражданам, особенно в отдаленных районах. Это очень важно", - добавил губернатор.