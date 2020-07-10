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Рязанский губернатор передал медикам новые автомобили скорой помощи
Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил ключи от новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям региона, сообщает в пятницу... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:41
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Рязанский губернатор передал медикам новые автомобили скорой помощи

14:41 10.07.2020
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© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкАвтомобили "Скорой помощи"
Автомобили Скорой помощи
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Перейти в фотобанк
Автомобили "Скорой помощи". Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил ключи от новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям региона, сообщает в пятницу облправительство.
Десять реанимобилей, передача которых состоялась 10 июля, пополнят автопарк скорой помощи областной клинической больницы, клинической станции скорой помощи Рязани, крупных межрайонных центров и больниц Щацкого, Ряжского, Касимовского, Сасовского, Шиловского и Скопинского районов.
"В самое ближайшее время все реанимобили начнут использоваться и, как говорится, заступят на боевое дежурство. А наши врачи сегодня действительно работают на передовой борьбы с коронавирусом", – сказал Любимов.
Глава региона отметил, что именно благодаря медикам ведется успешно борьба с опасной инфекцией, а Рязанская область - одна из немногих в стране перешла с 10 июля к третьему этапу снятия ограничений, установленных из-за пандемии.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Губернатор обратил внимание, что обновление парка специализированных автомобилей медучреждений региона ведется ежегодно при поддержке федерального центра.
"Эта задача очень значимая и входит в один из приоритетов национального проекта по развитию здравоохранения, модернизации первичного звена. Нам очень важно, чтобы медицинская помощь оказывалась людям своевременно, качественно, на высоком профессиональном уровне. Знаю, что именно так и старается работать служба скорой помощи", - сказал Любимов.
По словам главы региона, новые, хорошо оборудованные автомобили станут большим подспорьем для бригад медиков, ведь оперативность – важнейшее условие эффективности их работы.
"Вместе с этим будет расти и качество оказания экстренной медпомощи гражданам, особенно в отдаленных районах. Это очень важно", - добавил губернатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Рязанская областьКоронавирус в РоссииНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
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