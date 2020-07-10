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Нарышкин рассказал, кто ответственен за недопущение преступлений нацизма
Все, кто признает решения Нюрнбергского трибунала, несут ответственность за то, чтобы преступления нацизма больше никогда не повторились, заявил председатель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:40
российское историческое общество
сергей нарышкин
ссср
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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российское историческое общество, сергей нарышкин, ссср, в мире

Нарышкин рассказал, кто ответственен за недопущение преступлений нацизма

14:40 10.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Все, кто признает решения Нюрнбергского трибунала, несут ответственность за то, чтобы преступления нацизма больше никогда не повторились, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он принял участие в открытии в пятницу в Государственном центральном музее современной истории России выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности", посвященной международному судебному процессу над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Эта выставка – первый в России масштабный проект, посвященный главному судебному процессу ХХ столетия. Он реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.
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"Приговор Нюрнбергского трибунала вызвал огромную реакцию в мире. И тогда многим, я бы сказал - подавляющему большинству, казалось, что нацизм мертв и никогда не сможет возродиться. К сожалению, мы видим, что это не так, и мы имеем право говорить, что Нюрнбергский трибунал не был эпилогом, а лишь тревожным набатом ко всем будущим поколениям", - сказал Нарышкин журналистам в ходе церемонии открытия выставки. "Все, кто признает решения Нюрнбергского трибунала, несут ответственность за то, чтобы эти преступления нацизма никогда не повторились", - подчеркнул Нарышкин.
В экспозиции представлены более одной тысячи уникальных экспонатов – как подлинных, так и представленных в мультимедийных программах, большинство из которых демонстрируются впервые. Это личные вещи как участников Нюрнбергского процесса, в том числе главного обвинителя от СССР Романа Руденко, так и жертв нацизма, подлинные исторические документы и архивная кинохроника. Также на выставке представлены зарисовки из зала заседаний трибунала, сделанные советскими художниками - Кукрыниксами и Николаем Жуковым.
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Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
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Российское историческое обществоСергей НарышкинСССРВ мире
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