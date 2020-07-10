Нарышкин рассказал, кто ответственен за недопущение преступлений нацизма

Он принял участие в открытии в пятницу в Государственном центральном музее современной истории России выставки "Нюрнбергский набат. Без срока давности", посвященной международному судебному процессу над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Эта выставка – первый в России масштабный проект, посвященный главному судебному процессу ХХ столетия. Он реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

"Приговор Нюрнбергского трибунала вызвал огромную реакцию в мире. И тогда многим, я бы сказал - подавляющему большинству, казалось, что нацизм мертв и никогда не сможет возродиться. К сожалению, мы видим, что это не так, и мы имеем право говорить, что Нюрнбергский трибунал не был эпилогом, а лишь тревожным набатом ко всем будущим поколениям", - сказал Нарышкин журналистам в ходе церемонии открытия выставки. "Все, кто признает решения Нюрнбергского трибунала, несут ответственность за то, чтобы эти преступления нацизма никогда не повторились", - подчеркнул Нарышкин.