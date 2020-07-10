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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574171333.html
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 145
Четыре пациента в возрасте от 69 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 145,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1400x0_80_0_0_4dee6ce0d32b9a6bb41c0246a9f7927c.jpg
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60
коронавирус в россии, тульская область

В Тульской области число жертв коронавируса достигло 145

14:40 10.07.2020
118
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Четыре пациента в возрасте от 69 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 145, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37 человек.
"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Богородицкого и Кимовского районов в возрасте от 69 до 84 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7376 человек, выздоровел 6071 пациент. Всего в регионе скончались 145 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
11:05
В России за сутки выявили еще 6,6 тысячи пациентов с коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТульская область
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