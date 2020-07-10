Вучич оценил требования Косово на переговорах под эгидой Евросоюза

"У нас тут был тяжелый разговор, Сербия здесь единственная, чья позиция отличается, уверен, что немцы и французы выступят со своим совместным сообщением, потому что были вещи, по которым у нас разное видение", - заявил Вучич национальному телевидению Сербии.