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Вучич оценил требования Косово на переговорах под эгидой Евросоюза
Требования властей самопровозглашенной республики Косово на переговорах под эгидой ЕС являются бессмысленными, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:37
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353
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эммануэль макрон, александр вучич, ангела меркель, франция, косово, оон, париж, в мире

Вучич оценил требования Косово на переговорах под эгидой Евросоюза

14:37 10.07.2020
744
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Требования властей самопровозглашенной республики Косово на переговорах под эгидой ЕС являются бессмысленными, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В пятницу Вучич находится с визитом в Париже, куда прибыл для проведения видео-конференции по вопросу Косово по инициативе руководства Германии, Франции и ЕС. По приезду он ознакомился с требованиями косовоалбанских властей.
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"У нас тут был тяжелый разговор, Сербия здесь единственная, чья позиция отличается, уверен, что немцы и французы выступят со своим совместным сообщением, потому что были вещи, по которым у нас разное видение", - заявил Вучич национальному телевидению Сербии.
"Албанская сторона выступила с требованиями, которые мы внимательно записали. Они требуют сохранения территориальной целостности Косово, сохранения конституции и конституционного строя Косово, признания его независимости, членства Приштины в ООН, признания Косово всеми европейскими странами. После этого они будут заниматься вопросами пропавших без вести и военного ущерба. Я сказал, что если это смысл всего, о чем они хотят разговаривать, тогда это бессмысленно", - отметил сербский лидер.
По его словам видео-конференция перенесена на воскресенье, а его встреча с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти в Брюсселе перенесена на четверг, 16 июля. Вучич также отдельно поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, за организацию мероприятия и за то "что они были корректны".
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Сербии Александр Вучич в Брюсселе. 26 июня 2020 года
08:00
Балканский передел. Сербия пытается договориться с Косово
2320010
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Эммануэль МакронАлександр ВучичАнгела МеркельФранцияКосовоООНПарижВ мире
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