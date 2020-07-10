Вучич оценил требования Косово на переговорах под эгидой Евросоюза

БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Требования властей самопровозглашенной республики Косово на переговорах под эгидой ЕС являются бессмысленными, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В пятницу Вучич находится с визитом в Париже, куда прибыл для проведения видео-конференции по вопросу Косово по инициативе руководства Германии, Франции и ЕС. По приезду он ознакомился с требованиями косовоалбанских властей.
"У нас тут был тяжелый разговор, Сербия здесь единственная, чья позиция отличается, уверен, что немцы и французы выступят со своим совместным сообщением, потому что были вещи, по которым у нас разное видение", - заявил Вучич национальному телевидению Сербии.
"Албанская сторона выступила с требованиями, которые мы внимательно записали. Они требуют сохранения территориальной целостности Косово, сохранения конституции и конституционного строя Косово, признания его независимости, членства Приштины в ООН, признания Косово всеми европейскими странами. После этого они будут заниматься вопросами пропавших без вести и военного ущерба. Я сказал, что если это смысл всего, о чем они хотят разговаривать, тогда это бессмысленно", - отметил сербский лидер.
По его словам видео-конференция перенесена на воскресенье, а его встреча с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти в Брюсселе перенесена на четверг, 16 июля. Вучич также отдельно поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, за организацию мероприятия и за то "что они были корректны".