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Распространение нового коронавируса
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В Японии выявили 400 новых случаев COVID-19
Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Японии впервые с 24 апреля превысило 400: в пятницу в стране COVID-19 подтвердили у 430 человек, передает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
канагава
воз
япония
токио
в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, канагава, воз, япония, токио, в мире

В Японии выявили 400 новых случаев COVID-19

14:36 10.07.2020 (обновлено: 18:45 10.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаРайон Дотомбори в Осаке
Район Дотомбори в Осаке
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Район Дотомбори в Осаке. Архивное фото
ТОКИО, 10 июл – РИА новости. Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Японии впервые с 24 апреля превысило 400: в пятницу в стране COVID-19 подтвердили у 430 человек, передает телеканал NHK, который собирает и объединяет данные местных администраций.
Более половины из инфицированных – 243 человека – выявлены в Токио. Рост заражений также был зафиксирован в префектурах Канагава (32 человека), Сайтама (44 человека), Осака (22 человека), Тиба (12 человек), Киото (10 человек) и других.
Всего в стране подтверждены 21910 случаев заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 995 человек, состояние еще 32 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 18 310 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 549 тысяч человек скончались.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КанагаваВОЗЯпонияТокиоВ мире
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