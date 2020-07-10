В Японии выявили 400 новых случаев COVID-19

Всего в стране подтверждены 21910 случаев заражения коронавирусом, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 995 человек, состояние еще 32 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 18 310 человек.