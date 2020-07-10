https://ria.ru/20200710/1574171139.html
В Японии выявили 400 новых случаев COVID-19
Число новых заражений коронавирусной инфекцией в Японии впервые с 24 апреля превысило 400: в пятницу в стране COVID-19 подтвердили у 430 человек, передает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:36
2020-07-10T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
канагава
воз
япония
токио
в мире
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канагава
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766023_0:511:2730:2047_1400x0_80_0_0_d942b8b509c28469c456a16d3c996eb7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, канагава, воз, япония, токио, в мире