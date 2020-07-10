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Белоруссия планирует создать электромобиль собственного производства
Белоруссия в течение пяти лет будет иметь "хороший электромобиль" собственного производства, заявил в пятницу глава республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:35
авто
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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авто, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белоруссия планирует создать электромобиль собственного производства

14:35 10.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Белоруссия в течение пяти лет будет иметь "хороший электромобиль" собственного производства, заявил в пятницу глава республики Александр Лукашенко.
"Я уверен, что в этой пятилетке (предстоящей – ред.) мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на "Джили" с китайцами (китайское-белорусское предприятие "БелДжи" - ред.) мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба. Такое заявление прозвучало во время общения с коллективом предприятия "Атлант".
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Лукашенко обратил внимание, что в белорусских электромобилях пока только одна основная проблема - импортные батареи. "Но наши специалисты нашли даже новые принципы создания этих батарей (не традиционные литий-ионные, а графеновые – ред.), которые в мире неизвестны", - отметил он.
Глава государства рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует развитию этого направления в Белоруссии, что важно с учетом предстоящего запуска БелАЭС. "Я ярый сторонник электромобилей. Это - будущее", - добавил Лукашенко.
По его словам, Белоруссия будет потреблять меньше потреблять природного газа, замещая его электричеством. Лукашенко уточнил, что избытка электроэнергии не ожидается, но будет дополнительный объем. "И мы его должны потребить прежде всего у себя на рынке… Атомная энергия - это, во-первых, чистота. Естественно, безопасность должна быть обеспечена. Это одна из самых лучших станций в мире (БелАЭС – ред.), почему мы ее и выбрали", - пояснил глава государства.
Президент напомнил, что в Белоруссии уже есть образцы собственного электротранспорта, причем это не только легковушки, "но и как грузовички". Глава республики считает, что белорусы научились создавать электромобили, теперь надо их сделать красивыми и доступными по цене.
Ранее он неоднократно требовал от чиновников активнее внедрять электротранспорт и заявлял, что республике "сам Бог велел" развивать это направление с учетом планируемого ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Седьмого июля Лукашенко заявил, что в республике стоит задача в течение ближайших пяти лет перейти на широкую эксплуатацию электромобилей.
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В мае Лукашенко оценил экспериментальный образец электромобиля-кабриолета белорусского производства, который, по мнению разработчиков, в будущем сможет конкурировать с Tesla. Этот двухместный электромобиль способен развивать скорость до 170 километров в час и преодолевать расстояние в 270 километров без подзарядки.
В июле белорусский лидер подписал указ, по которому владельцы электротранспорта освобождаются до 1 января 2026 года от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках. В стране также активно развивается сеть зарядных станций и общественный транспорт, работающий на электричестве.
БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Однако в конце июня белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что загрузка топлива на первый реактор БелАЭС начнется в августе. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
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