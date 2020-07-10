В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в жилых районах

По его словам, за минувшую неделю в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи частных домов, фермы и промышленного объекта обнаружено более 20 единиц бронетехники и два зенитно-ракетных комплекса. Кроме того, разведка ДНР зафиксировала пять танков и 18 гаубиц на дорогах общего пользования.