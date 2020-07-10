https://ria.ru/20200710/1574170810.html
В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в жилых районах
Украинские силовики разместили военную технику в жилых районах на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:31
2020-07-10T14:31
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
киев
в мире
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https://ria.ru/20200710/1574169259.html
донбасс
донецкая народная республика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152163/03/1521630314_0:131:3072:1859_1400x0_80_0_0_79d0ef72a6cc1d06786a2099ac1c1819.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире