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В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в жилых районах
Украинские силовики разместили военную технику в жилых районах на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:31
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
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РИА Новости
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353
60
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире

В ДНР обвинили силовиков в размещении вооружения в жилых районах

14:31 10.07.2020
440
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики разместили военную технику в жилых районах на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Противник продолжает размещать вооружение и военную технику на территории объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Басурин.
По его словам, за минувшую неделю в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи частных домов, фермы и промышленного объекта обнаружено более 20 единиц бронетехники и два зенитно-ракетных комплекса. Кроме того, разведка ДНР зафиксировала пять танков и 18 гаубиц на дорогах общего пользования.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
14:11
В ДНР не получали официального предложения Киева об обмене пленного
200070
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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