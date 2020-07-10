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В ДНР заявили о 44 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю
Украинские силовики 44 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:31
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
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353
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о 44 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю

14:31 10.07.2020
105
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Украинские силовики 44 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 44 раза нарушили режим прекращения огня. По районам 15 населенных пунктов республики противник выпустил… 55 артиллерийских снарядов, 215 мин калибрами 120 и 82 миллиметра", - сказал Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 36 раз нарушили перемирие в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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