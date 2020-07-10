В ДНР заявили о 44 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю

"За неделю вооруженные формирования Украины 44 раза нарушили режим прекращения огня. По районам 15 населенных пунктов республики противник выпустил… 55 артиллерийских снарядов, 215 мин калибрами 120 и 82 миллиметра", - сказал Басурин.

Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 36 раз нарушили перемирие в Донбассе.