Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574170638.html
В Лондоне перенесли заседание суда по делу об экстрадиции Тинькова
Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, запланированное на 13... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:29
олег тиньков
лондон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181151_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c708706da6ec107074c22eb8794ffe08.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573691337.html
https://ria.ru/20200419/1570264260.html
1
лондон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181151_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c708706da6ec107074c22eb8794ffe08.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181151_108:0:2839:2048_1400x0_80_0_0_7ded894981cfff149d2f4a4f1c70b357.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181151_449:0:2497:2048_1400x0_80_0_0_9081aaee2fe6de973081c4281e2aab61.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег тиньков, лондон, сша, в мире

В Лондоне перенесли заседание суда по делу об экстрадиции Тинькова

14:29 10.07.2020
1035
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Предприниматель Олег Тиньков . Архивное фото
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости, Наталья Копылова. Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, запланированное на 13 июля, перенесено на 31 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель суда.
"Это слушание перенесено теперь на 31 июля", - сказал собеседник агентства.
Основатель и председатель Совета директоров АО Тинькофф Банк Олег Тиньков на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
30 июня, 16:06
"Принял радикальное решение". Олег Тиньков о лечении лейкемии
Заседание по экстрадиции Тинькова переносится уже второй раз, первоначально слушания были намечены на 17 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было перенесено на более поздний срок.
Ожидается, что заседание будет носить технический характер, сам Тиньков на слушаниях присутствовать не будет.
После того как юристы с обеих сторон определят порядок дальнейших слушаний, будут назначены даты заседаний по существу.
Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.
Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он сообщил, что продолжает лечение и готовится к пересадке костного мозга. Судебным делом занимается команда юристов.
Олег Тиньков
19 апреля, 14:51
Олег Тиньков опубликовал первое фото после объявления о болезни
113640
Обсудить 1
Олег ТиньковЛондонСШАВ мире
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Адвокат рассказал, почему Фургал не мог пойти на убийство
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:19В Пензенской области сняли запрет на работу спортивных объектов и саун
23:18МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
Лента новостейМолния