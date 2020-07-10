https://ria.ru/20200710/1574170638.html
В Лондоне перенесли заседание суда по делу об экстрадиции Тинькова
Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, запланированное на 13... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:29
2020-07-10T14:29
олег тиньков
лондон
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег тиньков, лондон, сша, в мире
ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости, Наталья Копылова.
Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне
по делу об экстрадиции в США
российского бизнесмена Олега Тинькова
, запланированное на 13 июля, перенесено на 31 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель суда.
"Это слушание перенесено теперь на 31 июля", - сказал собеседник агентства.
Заседание по экстрадиции Тинькова переносится уже второй раз, первоначально слушания были намечены на 17 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было перенесено на более поздний срок.
Ожидается, что заседание будет носить технический характер, сам Тиньков на слушаниях присутствовать не будет.
После того как юристы с обеих сторон определят порядок дальнейших слушаний, будут назначены даты заседаний по существу.
Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.
Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В конце июня он сообщил, что продолжает лечение и готовится к пересадке костного мозга. Судебным делом занимается команда юристов.