В Лондоне перенесли заседание суда по делу об экстрадиции Тинькова

ЛОНДОН, 10 июл - РИА Новости, Наталья Копылова. Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова , запланированное на 13 июля, перенесено на 31 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель суда.

"Это слушание перенесено теперь на 31 июля", - сказал собеседник агентства.

Заседание по экстрадиции Тинькова переносится уже второй раз, первоначально слушания были намечены на 17 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было перенесено на более поздний срок.

Ожидается, что заседание будет носить технический характер, сам Тиньков на слушаниях присутствовать не будет.

После того как юристы с обеих сторон определят порядок дальнейших слушаний, будут назначены даты заседаний по существу.

Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.