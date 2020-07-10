Двух сотрудников нижегородского ГУФСИН задержали за вымогательство

По версии следствия, в июле 2020 года заместитель начальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников управления по итогам работы за первый квартал 2020 года, потребовали от подчиненных часть полученных ими выплат в виде премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера получаемого материального поощрения. Получив часть материальных премий подчиненных, они использовали их для личных нужд, добавляет СУСК. По факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).