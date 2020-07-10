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Двух сотрудников нижегородского ГУФСИН задержали за вымогательство
Начальник отдела и заместитель начальника регионального ГУФСИН, подозреваемые в превышении должностных полномочий, задержаны в Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:40
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

Двух сотрудников нижегородского ГУФСИН задержали за вымогательство

14:28 10.07.2020 (обновлено: 14:40 10.07.2020)
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© Фото : ФСБ РоссииЗадержанный замглавы управления ФСИН по Нижегородской области
Задержанный замглавы управления ФСИН по Нижегородской области
© Фото : ФСБ России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Начальник отдела и заместитель начальника регионального ГУФСИН, подозреваемые в превышении должностных полномочий, задержаны в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в июле 2020 года заместитель начальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников управления по итогам работы за первый квартал 2020 года, потребовали от подчиненных часть полученных ими выплат в виде премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера получаемого материального поощрения. Получив часть материальных премий подчиненных, они использовали их для личных нужд, добавляет СУСК. По факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
"Девятого июля Сычев и Вахонин были задержаны. В ходе расследования уголовного дела следователи СК проверят деятельность фигурантов на предмет неоднократности незаконного получения "откатов" за премии от подчиненных сотрудников. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключении под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противоправная деятельность двух сотрудников регионального ФСИН выявлена следователями СК на основании результатов проведения прокурорской проверки, а также реализации оперативно-розыскных мероприятий, проводимых УФСБ по Нижегородской области.
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3 июля, 09:00
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
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