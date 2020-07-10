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Движение на месте схода оползня под Красноярском частично восстановили
Частично восстановлено движение на месте схода оползня на участке федеральной трассы между Красноярском и Дивногорском, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Движение на месте схода оползня под Красноярском частично восстановили

14:28 10.07.2020 (обновлено: 17:58 10.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкТехника МЧС ликвидирует последствия оползня в районе 34-го км автодороги Р-257 "Енисей" в Красноярском крае
Техника МЧС ликвидирует последствия оползня в районе 34-го км автодороги Р-257 Енисей в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Техника МЧС ликвидирует последствия оползня в районе 34-го км автодороги Р-257 "Енисей" в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Частично восстановлено движение на месте схода оползня на участке федеральной трассы между Красноярском и Дивногорском, сообщает краевой главк МВД.
"На 33 км автодороги Р-257 "Енисей" между Красноярском и Дивногорском, в районе п. Усть-Мана движение восстановлено по одной полосе, сотрудники осуществляют регулирование потоков транспорта в реверсивном режиме. Госавтоинспекторы рекомендуют осуществлять объезд данного участка по автодороге Р-255 "Сибирь", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщил, что проливным дождем размочило грунт на горе в районе 33-го километра автодороги Р-257 "Енисей" и он сполз на проезжую часть. Федеральная трасса оказалась полностью перекрыта камнями, землей и деревьями. Люди в происшествии не пострадали. Пожарные оперативно очистили дорогу от деревьев, а грунт и камни убирает тяжелая техника.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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