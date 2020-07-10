Движение на месте схода оползня под Красноярском частично восстановили

КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Частично восстановлено движение на месте схода оползня на участке федеральной трассы между Красноярском и Дивногорском, сообщает краевой главк МВД.

"На 33 км автодороги Р-257 "Енисей" между Красноярском и Дивногорском, в районе п. Усть-Мана движение восстановлено по одной полосе, сотрудники осуществляют регулирование потоков транспорта в реверсивном режиме. Госавтоинспекторы рекомендуют осуществлять объезд данного участка по автодороге Р-255 "Сибирь", - говорится в сообщении.