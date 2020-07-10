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https://ria.ru/20200710/1574170223.html
В Испании на популярных курортах вводят обязательное ношение масок везде
На Балеарских островах с 13 июля сделают ношение защитных масок в общественных местах обязательным, вчера это правило было введено в Каталонии, сообщает Channel РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, балеарские острова, новости - туризм, каталония, испания

В Испании на популярных курортах вводят обязательное ношение масок везде

14:26 10.07.2020
969
© Фото : Pixabay/sgalisteoТуристы на пляже Испании
Туристы на пляже Испании
© Фото : Pixabay/sgalisteo
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Балеарских островах с 13 июля сделают ношение защитных масок в общественных местах обязательным, вчера это правило было введено в Каталонии, сообщает Channel News Asia.
В целом в Испании ношение средств индивидуальной защиты необходимо только в непосредственной близости от других людей.
В Каталонии с четверга каждый человек старше шести лет должен носить маску, аналогичные правила будут введены и на Балеарских островах. Нарушение повлечет за собой штраф в размере 100 евро.
Есть исключения, например, при занятиях спортом, купании и загорании на пляже маски не нужны.
Региональный руководитель Балеарских островов Франсина Арменгол охарактеризовала ситуацию на архипелаге как "контролируемую", но предупредила, что люди не должны терять бдительность, поскольку "вирус продолжает жить среди нас".
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