В Испании на популярных курортах вводят обязательное ношение масок везде

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На Балеарских островах с 13 июля сделают ношение защитных масок в общественных местах обязательным, вчера это правило было введено в Каталонии, На Балеарских островах с 13 июля сделают ношение защитных масок в общественных местах обязательным, вчера это правило было введено в Каталонии, сообщает Channel News Asia.

В целом в Испании ношение средств индивидуальной защиты необходимо только в непосредственной близости от других людей.

В Каталонии с четверга каждый человек старше шести лет должен носить маску, аналогичные правила будут введены и на Балеарских островах. Нарушение повлечет за собой штраф в размере 100 евро.

Есть исключения, например, при занятиях спортом, купании и загорании на пляже маски не нужны.