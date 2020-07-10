В Алтайском крае смягчили ряд ограничений по коронавирусу

БАРНАУЛ, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Губернатор Алтайского края разрешил открыть пляжи в Алтайском крае, однако контроль марочного режима ужесточили, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона Виктор Томенко внес ряд изменений в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ".

"Допускается начало работы пляжей, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания. Такое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности жителей края, которые нередко используют для купания несанкционированные места, подвергая свои жизни риску", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также указ предусматривает усиление контроля за соблюдением масочного режима. "Организациям и индивидуальным предпринимателям теперь запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок, а также предписано обеспечить соблюдение данного запрета", - уточняется в сообщении.

Кроме того, предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метров, при входе в помещение предоставлять возможность обработки рук антисептиками, организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проводить обязательную дезинфекцию оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей. В новом документе содержится ряд послаблений.

"Разрешается возобновить занятия спортсменам, которые входят в сборные команд региона, проходят спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства. В список разрешенных видов деятельности добавлена торговля непродовольственными товарами в нестационарных объектах и на рынках", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за сутки в Алтайском крае зарегистрировано 240 новых случаев заражения коронавирусом, в начала пандемии - 5361.