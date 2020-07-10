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В МЧС предупредили о жаре в Астраханской области
Спасатели распространили штормовое предупреждение о сильной жаре в Астраханской области: в ближайшие дни в регионе ожидается плюс 40 градусов, сообщает ГУМЧС по РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
краснодарский край
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, краснодарский край, астраханская область, общество

В МЧС предупредили о жаре в Астраханской области

14:17 10.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл – РИА Новости. Спасатели распространили штормовое предупреждение о сильной жаре в Астраханской области: в ближайшие дни в регионе ожидается плюс 40 градусов, сообщает ГУМЧС по региону.
"По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12-13 июля по Астраханской области ожидается сильная жара +40 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС рекомендует носить светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором, стараться находится в тени, не употреблять алкоголь. При появлении признаков теплового удара нужно пить воду и перейти в тень.
Сильная жара пришла на юг России в начале июля. Так, в Ростовской области 7 июля был установлен температурный рекорд в 40,2 градуса тепла. В ряде регионов, в том числе Краснодарском крае, из-за высоких температур возникли перебои в электроснабжении.
Краснодар
8 июля, 14:42
В Краснодаре объявили предупреждение из-за жары
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьКраснодарский крайАстраханская областьОбщество
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