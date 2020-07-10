В Самарской области число жертв коронавируса достигло 61

САМАРА, 10 июл - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , оба имели заболевания сердечно-сосудистой системы, всего в регионе зарегистрирован 61 летальный случай, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 174 человека с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе… скончался 61 человек, в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 77 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 34 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 18 человек заразились от ранее заболевших, у 25 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлен 5721 случай заражения коронавирусом, 3504 человека выздоровели.