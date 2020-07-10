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В Самарской области число жертв коронавируса достигло 61
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, оба имели заболевания сердечно-сосудистой системы, всего в регионе зарегистрирован 61 летальный РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, самарская область

В Самарской области число жертв коронавируса достигло 61

14:14 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 10 июл - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, оба имели заболевания сердечно-сосудистой системы, всего в регионе зарегистрирован 61 летальный случай, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 174 человека с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
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"Всего в регионе… скончался 61 человек, в том числе женщина 81 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 77 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 34 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 18 человек заразились от ранее заболевших, у 25 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлен 5721 случай заражения коронавирусом, 3504 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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